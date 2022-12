Diretta super-G Val Gardena/ Streaming video Rai 2: duello Odermatt-Kilde! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: ANCORA SULLA SASLONG!

Secondo appuntamento con il circo bianco della Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino: alle ore 11:45 di venerdì 16 dicembre scatta infatti il super-G Val Gardena, a un giorno di distanza torniamo sulla mitica Saslong che già ieri è stata protagonista della discesa, disciplina che tornerà a farci compagnia anche domani. Un fine settimana dedicato alla velocità quello maschile (ma è così anche in campo femminile): sarà questo il secondo supergigante stagionale dopo quelli di Lake Louise e Beaver Creek, e al momento la situazione è ancora parecchio incerta in termini di classifica.

Al momento si sta rinnovando il grande duello tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt, che infuria anche per la classifica generale di Coppa del Mondo: una vittoria a testa per norvegese e svizzero, quest’ultimo cercherà di strappare la coppetta di specialità dalle mani del grande rivale che l’ha vinta lo scorso anno (anche in maniera netta). Aspettiamo che la diretta del super-G Val Gardena prenda il via, per il momento noi possiamo fare solo qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dall’appassionante gara sulla Saslonga.

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G Val Gardena sarà come sempre trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento in questo caso sarà su Rai Due (ovviamente numero 2 del telecomando), in chiaro per tutti e con la possibilità di assistere alla gara anche in diretta streaming video, sfruttando i servizi forniti dall’emittente attraverso il sito di Rai Play o la relativa app, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa, sempre in chiaro, rimane quella di Eurosport che troverete anche nel bouquet del decoder di Sky, precisamente al canale 210. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G VAL GARDENA

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO

Si gareggia tra poco sulla Saslong, il super-G Val Gardena è dietro l’angolo. Per ora, lo abbiamo già detto, Kilde e Aamodt restano i due grandi favoriti non solo per oggi, ma in generale per quanto riguarda la coppetta di specialità. A Lake Louise ha vinto lo svizzero con il norvegese secondo, a Beaver Creek le posizioni si sono invertite: dunque abbiamo 180 punti a testa per i due campioni, mentre nella classifica generale Odermatt sembra avere qualcosa in più soprattutto perché può contare sulla superiorità in gigante.

Kilde invece, se vuole prendersi la Coppa del Mondo, dovrà dimostrare di poter fare il vuoto in discesa, disciplina nella quale il suo avversario paga ancora qualcosa ma può comunque raccogliere punti importanti. Sarà davvero interessante scoprire se qualcuno si inserirà tra i due: i primi indizi portano a Matthias Mayer e Alexis Pinturault che sono saliti sul podio nelle due gare di cui sopra, ma noi chiaramente speriamo anche negli italiani e dunque vedremo quello che succederà tra poco nella diretta del super-G Val Gardena…

