Diretta super-G Val Gardena/ Streaming video Rai: spettacolo sulla Saslong

Con la diretta del super-G di Val Gardena la Coppa del Mondo di sci maschile sbarca oggi in Italia. Come da tradizione, attorno a Natale il Circo Bianco è protagonista sulle nostre meravigliose montagne, a cominciare dalla pista Saslong che oggi ospita il super-G e domani ci regalerà l’ancora più tradizionale discesa prima di passare il testimone alla Alta Badia. A dire il vero negli ultimi anni i risultati degli azzurri in Val Gardena non sono stati sempre eccezionali, però la nostra squadra nella velocità è molto forte, a partire naturalmente dal campione del Mondo Dominik Paris, di conseguenza l’auspicio è quello di sfatare il “tabù” Saslong (in super-G comunque l’anno scorso Christof Innerhofer fu secondo). Con queste premesse, l’attesa è naturalmente molto alta: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Val Gardena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI VAL GARDENA

La diretta del super-G di Val Gardena avrà inizio alle ore 11.45, quando prenderà il via il primo atleta sulla Saslong. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv anche su Rai Due, che si aggiunge per le gare italiane ai canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del super-G in Val Gardena sarà il terzo appuntamento della stagione nella specialità, dunque qualche indicazione cominciamo ad averla sui rapporti di forza. Non tutto naturalmente è ancora chiaro, ad esempio il nostro Dominik Paris aveva cominciato benissimo con il secondo posto alle spalle di Matthias Mayer, mentre è poi apparso molto più in difficoltà sulla Birds of Prey di Beaver Creek, che regalò la prima vittoria della carriera all’astro nascente svizzero Marco Odermatt davanti ad Aleksander Aamodt Kilde e allo stesso Mayer, che di conseguenza possiamo identificare come lo sciatore che ha cominciato meglio la stagione in super-G. Questi dunque possono essere i protagonisti più attesi anche sulla Saslong, anche se naturalmente non si possono dimenticare altri nomi illustri quali ad esempio Kjetil Jansrud, Mauro Caviezel e Vincent Kriechmayr. Tra gli azzurri logicamente in primo piano Dominik Paris, dobbiamo purtroppo annotare che slitta ancora il ritorno alle gare di Christof Innerhofer, l’anno scorso secondo alle spalle di Aksel Lund Svindal ma adesso ancora troppo indietro di condizione dopo l’infortunio al termine della passata stagione. Mattia Casse ha iniziato molto bene la stagione in super-G e naturalmente speriamo che si possa confermare, sarà poi importante anche per Peter Fill, Emanuele Buzzi e Matteo Marsaglia cercare di portare a casa il migliore risultato possibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA