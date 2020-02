Diretta Superbowl XLIV/ Kansas City San Francisco streaming video Canale 20, orario

Il Superbowl XLIV è Kansas City Chiefs San Francisco 49ers: alla mezzanotte e mezza italiana di lunedì 3 febbraio si gioca finalmente la partita che assegna il titolo NFL per la stagione 2019-2020, e che è tra gli eventi sportivi e non più seguiti al mondo. Gli Stati Uniti si fermano letteralmente per assistere alla sfida, che avrà luogo all’Hard Rock Stadium di Miami (storicamente il Superbowl si gioca in un luogo caldo): di fronte una squadra che non raggiungeva questo traguardo da ben 50 anni (quando aveva vinto alla sua seconda finale) e una, i 49ers, che ci erano arrivati nel 2013 ma hanno ottenuto il loro ultimo titolo nel 1995, guidata all’epoca dalla fenomenale coppia Steve Young-Jerry Rice. Naturalmente sarà dato ampio risalto anche allo show dell’intervallo, come sempre un evento all’interno dell’evento: quest’anno saranno presenti Jennifer Lopez e Shakira. Ora però dobbiamo concentrarci su quello che succederà in campo; non resta che assistere alla diretta del Superbowl XLIV e scoprire come andranno le cose in Kansas City San Francisco, nella quale troveremo la squadra che succederà ai New England Patriots nell’albo d’oro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL SUPERBOWL

Il Superbowl XLIV Kansas City San Francisco sarà trasmesso in diretta tv da Mediaset, nello specifico sul Canale 20; questo naturalmente vi darà la possibilità di seguire la finale di football americano anche in mobilità, ovvero visitando senza costi aggiuntivi il sito mediasetplay.mediaset.it. L’alternativa come sempre viene rappresentata da DAZN, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che si potrà attivare in diretta streaming video su dispositivi come PC, tablet e smartphone; resta da valutare se il satellite fornirà le immagini attraverso il suo canale DAZN1, presente al numero 209 del decoder e gratuito per gli abbonati Sky da almeno tre anni.

DIRETTA SUPERBOWL XLIV: RISULTATI E CONTESTO

Kansas City San Francisco rappresenta la sfida tra due squadre che hanno potuto saltare il primo turno dei playoff, e che si sono qualificate con pieno merito al Superbowl XLIV: il miglior record nella regular season è dei 49ers con 13 vittorie e 3 sconfitte, ma siamo ai dettagli visto che i Chiefs hanno comunque chiuso la AFC West con 12-4. Spetta poi a loro un record centrato nei playoff, nel Divisional Round contro Houston: l’attacco guidato dal sensazionale Patrick Mahomes è andato a segno per sette drive consecutivi con 5 TD pass de loro quarterback, a conferma di come questa squadra possa aprire a fiammate devastanti per chiunque. San Francisco però ha replicato con uno straordinaria finale di Conference, travolgendo Green Bay (una delle candidate alla vittoria del Superbowl) con un clamoroso 27-0 nel primo tempo; in quella partita Jimmy Garoppolo ha lanciato solo otto volte stabilendo un record negativo, ma quel che conta chiaramente è aver portato a casa la vittoria. Si affrontano dunque due squadre imprevedibili, che potrebbero dare vita ad un bello spettacolo: affidiamoci all’Hard Rock Stadium di Miami per scoprire come andranno le cose, tra poco si gioca…



