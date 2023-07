DIRETTA/ Svezia Italia donne streaming video e tv. Azzurre a caccia degli ottavi (29 luglio 2023)

DIRETTA SVEZIA ITALIA DONNE: LE AZZURRE NON VOGLIONO FERMARSI!

Svezia Italia in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 09.30 italiane presso lo Sky Stadium di Wellington sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili. Dopo il trionfo all’esordio contro l’Argentina, l’Italia Femminile non intende fermarsi e punta a vincere anche il secondo incontro del girone nel Mondiale. L’avversaria di turno è la Svezia, che ha ottenuto una vittoria in extremis nella sua prima partita, battendo per 2-1 il Sudafrica. Un nuovo successo permetterebbe alla nazionale azzurra di conquistare la leadership del gruppo e di avvicinarsi alla fase a eliminazione diretta.

Calciomercato Roma News/ Ore decisive per Sanches! Mou aspetta anche l'attaccante... (29 luglio 2023)

Il tecnico Bertolini ha deciso di confermare la stessa formazione che ha affrontato l’Argentina, puntando sul modulo 4-3-3. In difesa, saranno schierate Di Guglielmo, Linari, Salvari e Boattin, con Durante tra i pali. A centrocampo, Caruso sarà affiancata da Giugliano e Dragoni, mentre in attacco, le protagoniste saranno Beccari, Giacinti e Bonansea. La talentuosa attaccante Cristiana Girelli dovrebbe iniziare ancora dalla panchina, pronta a entrare in campo e dare il suo contributo come fatto col gol decisivo siglato contro l’Argentina.

Calciomercato Juventus News/ Kessie più lontano, è spuntato fuori il Tottenham.. (29 luglio 2023)

DIRETTA SVEZIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della diretta Svezia Italia donne sarà visibile su Rai 1, con l’opzione della visione in HD nel canale di riferimento. La Rai detiene i diritti di tutte le partite della Nazionale italiana oltre ad alcune gare della rassegna iridata.

Esistono varie soluzione anche per la diretta streaming dell’incontro. Oltre al consueto Rai Play, si può assistere a questo match anche su Fifa+. Il canale online della massima federazione calcistica fornisce la possibilità di vedere tutte le partite del Mondiale con il commento in lingua inglese.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi sabato 29 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Svezia Italia, match che andrà in scena allo Sky Stadium di Wellington. Per la Svezia, Peter Gerhardsson schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubens; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius. Risponderà l’Italia allenata da Milena Bertolini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso, Dragoni; Beccari, Giacinti, Bonansea.

SVEZIA ITALIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svezia Italia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei Mondiali femminili. La vittoria della Svezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA