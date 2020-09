Diretta Svezia Italia U21/ Streaming video Rai 2: tornano le qualificazioni Europei

Svezia Italia U21, partita diretta dall’arbitro portoghese Luis Godinho, si gioca alle ore 18:30 presso la Kalmar Arena dell’omonima città: siamo nel gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021, ed è una gran bella occasione per gli azzurrini che sperano di fare il passo decisivo verso l’obiettivo. Ovvero, prendersi la fase finale senza passare dai playoff: battuta la Slovenia in amichevole, possiamo ora agganciare l’Irlanda in testa alla classifica sapendo anche che la nostra avversaria più quotata ha disputato una partita in più e che la dovremo ospitare nella sfida di ritorno.

La Svezia invece è praticamente fuori: battuta in Islanda da una nazionale ancora pienamente in corsa, è rimasta a quota 6 punti e il suo livello è decisamente lontano rispetto a quello che cinque anni fa le aveva permesso di vincere gli Europei di categoria. Ad ogni modDiretta o, adesso ci dobbiamo concentrare su quello che vedremo in campo: aspettiamo dunque la diretta di Svezia Italia U21 ma nel frattempo possiamo fare una valutazione sul modo in cui i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Italia U21 è disponibile su Rai Due, come tutte le partite che interessano gli azzurrini: appuntamento dunque in chiaro per tutti, gli abbonati Sky potranno raggiungere il canale attraverso il loro decoder e soprattutto ci sarà la possibilità di seguire questa gara anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito raiplay.it – con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – e selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA U21

Per Svezia Italia U21 Roland Nilsson dovrà rinunciare al suo attaccante Gyokeres, espulso in Islanda e dunque squalificato; a fare coppia con Nygren dovrebbe dunque essere Walemark, che sarà avanzato sulla linea offensiva. Almqvist contende il posto a Irandust, sull’altro versante giocherà invece Karlsson; centrocampo tecnicamente confermato con Bjorkengren e Hellborg, anche se Erlingmark resta in ballottaggio. In difesa Isherwood e Henriksson formano la coppia centrale a protezione del portiere Dahlberg, con Beljmo e Kahl che opereranno sulle corsie.

Qualche modifica per Paolo Nicolato rispetto all’amichevole contro la Slovenia: c’è Pinamonti che dovrebbe prendersi la maglia da attaccante centrale, ai suoi lati possono agire Cutrone e Raspadori con Sottil che resta però in ballottaggio. Centrocampo con Colpani che potrebbe essere il regista stretto tra Maleh e Melegoni, qui se la gioca anche Zanellato così come Carraro che potrebbe avere la maglia da titolare come playmaker; in difesa Adjapong si prepara a fare il terzino destro, sull’altro versante spazio a Luca Pellegrini mentre in mezzo, davanti al portiere Plizzari, opereranno Bettella e Varnier.

QUOTE E PREVISIONI

Gli azzurrini partono favoriti, e non di poco, nelle previsioni di Svezia Italia U21 che sono state sancite dall’agenzia Snai: bisogna puntare sul segno 2 per la loro vittoria, e il guadagno sarebbe di 1,80 volte quanto messo sul piatto. Il segno 1 per il successo scandinavo porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la puntata mentre il segno X per il pareggio vi farebbe intascare un valore pari a 3,30 volte la giocata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA