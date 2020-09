Diretta Italia Slovenia Under 21/ Streaming video Rai: gli azzurrini in amichevole

Italia Slovenia Under 21 è un’amichevole che si gioca a Lignano Sabbiadoro, alle ore 17:30 di giovedì 3 settembre: anche la giovane nazionale di Paolo Nicolato torna in campo per affrontare due sfide – l’altra sarà contro la Svezia – in vista soprattutto degli ultimi impegni nelle qualificazioni agli Europei 2021, che dovranno inevitabilmente segnare il riscatto di un gruppo che ha cambiato guida tecnica dopo il flop casalingo dello scorso anno.

Aspettando la Svezia – si giocherà martedì prossimo a Kalmar – gli azzurrini scaldano i motori; vedremo allora come andranno le cose in questa partita e quale undici il nostro CT ha in mente per il test amichevole, ricordando che la Slovenia in quanto Paese ospitante (insieme all’Ungheria) non dovrà giocare le qualificazioni esattamente come successo a noi nell’ultima edizione. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Italia Slovenia Under 21, possiamo brevemente dare un occhio alle decisioni di Nicolato per il pomeriggio di Lignano Sabbiadoro, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Italia Slovenia Under 21 viene trasmessa come sempre dalla televisione di stato: in questo caso il canale cui riferirsi è Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione o accessibile eventualmente dal satellite per gli abbonati Sky. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita degli azzurrini anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Per Italia Slovenia Under 21, Paolo Nicolato punta sul consolidato 4-3-3, magari facendo un po’ di turnover rispetto all’undici titolare che ci aspettiamo in Svezia: in porta potrebbe andare Polizzari, con Bettella e Gabbia a fare i difensori centrali (ma occhio a Varnier) mentre Vogliacco e Tripaldelli potrebbero correre sulle corsie laterali come terzini.

A centrocampo spiccano Colpani e Pobega, che potrebbero essere utilizzati come mezzali anche se chiaramente Zanellato rimane un elemento utile e che ha già acquisito esperienza nelle precedenti partite delle qualificazioni agli Europei; qui la scelta è ampia, Carraro potrebbe avere una maglia da playmaker ma deve vincere la concorrenza di Samuele Ricci e Salvatore Esposito.

Davanti, Cutrone e Pinamonti rappresentano le due certezze insieme a Scamacca, uno dei giocatori chiave nel progetto di Nicolato anche ai tempi dell’under 20; tuttavia è stato convocato Sebastiano Esposito che potrebbe avere una chance, mentre un esterno di ruolo rimane Riccardo Sottil che dunque potrebbe avere campo per questa partita.

