Diretta/ Taranto Benevento (risultato 1-1) video streaming tv: Kanoutè su rigore! (Serie C, 28 gennaio 2024)

DIRETTA TARANTO BENEVENTO (RISULTATO 1-1): KANOUTE’ SU RIGORE!

Inizia il match tra Taranto e Benevento. Berra! I sanniti la sbloccano dopo appena sei minuti di gara! Ciano in mezzo da angolo, Berra di testa non lascia scampo al portiere avversario. Pastina commette un fallo su De Marchi in area, il direttore di gara indica il dischetto! Kanoutè calcia benissimo e riequilibra subito il match. Abbiamo superato il ventesimo minuto, le due squadra hanno subito acceso la contesa con giocate molto interessanti. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Benevento Casertana (risultato finale 1-0): la decide Berra! (Serie C, 22 gennaio 2024)

DIRETTA TARANTO BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Taranto Benevento sarà disponibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto del pacchetto Calcio. Come d’altronde tutta la Serie C dal campionato fino all’ultima partita di Playoffs. In alternativa si potrà seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

DIRETTA/ Messina Taranto (risultato finale 1-0): gol di Zunno, i rossoblu chiudono in 10! (21 gennaio 2024)

SI GIOCA

La diretta della sfida tra Taranto Benevento sta per cominciare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti della partita. Padroni di casa che si trovano al settimo posto in classifica dopo 22 turni di campionato con ben 37 punti raccolti frutto di 26 gol fatti e 20 subiti. L’aspetto difensivo è sicuramente il dato che sta facendo la differenza nella stagione dei pugliesi. Con 20 gol presi i rossoblù risultano essere la quarta difesa meno battuta di questo campionato.

Affacciandoci in tema marcatori brilla l’attaccante senegalese Mamadou Kanoute. L’ex Palermo e Avellino ha già realizzato 8 gol raggiungendo il suo record di marcature nella stagione 2015/16 con l’Ischia. Dall’altra parte i giallorossi attendono il primo gol del nuovo arrivato Ernesto Starita. Il grande colpo della campagna acquisti invernale e arrivato direttamente dal Monopoli dopo aver trovato 11 gol in campionato. Esordio da titolare contro la Casertana che però non l’ha portato in gol, chissà che non si sblocchi il proprio oggi. (Marco Genduso)

Diretta/ Virtus Francavilla Benevento (risultato finale 1-2): decide Simonetti! (Serie C 13 gennaio 2024)

TARANTO BENEVENTO: IN ALTA QUOTA!

Manca ormai il fischio dell’arbitro per cominciare la diretta di Taranto Benevento, valida per la 23ª giornata di Serie C. La partita è in programma oggi 28 gennaio alle ore 16,15. Il Taranto, attualmente occupa il settimo posto in classifica, cercherà sicuramente di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Messina per 1-0 nell’ultima giornata. Il fattore campo è un elemento da tenere molto in considerazione quando il tasso tecnico è quello che è.

Il Benevento invece, arriva a questa sfida con grande slancio avendo conquistato tre vittorie consecutive. La squadra pugliese è attualmente al quarto posto in classifica, e i recenti risultati stanno facendo sognare tutto l’ambiente giallorosso. Prendendo in considerazione il desiderio di riscatto del Taranto e la buona fase del Benevento, ci aspetta una partita che sicuramente ci terrà con il fiato sospeso fino al triplice fischio dell’arbitro e probabilmente anche oltre.

DIRETTA TARANTO BENEVENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Siamo ormai alla diretta di Taranto Benevento, le probabili formazioni però non possono mai mancare e osservarle insieme ci farà passare un po’ di tempo. Il Taranto si schiererà presumibilmente con un 4-2-3-1, evidenziando un approccio votato all’attacco. Molte fonti rivelano come sarà Zunno il trequartista, posizionato dietro l’unica punta Luciani. Questa scelta tattica suggerisce una strategia che punta sulla creatività di Zunno per orchestrare le azioni offensive, mentre Luciani sarà il punto di riferimento nel reparto avanzato, pronto a fare le sponde per la batteria dei tre giocatori alle sue spalle.

Per quanto riguarda gli ospiti, il Benevento adotterà probabilmente un 3-4-3, confermando una formazione alquanto offensiva. In attacco, è difficile immaginare una formazione che non includa Starita, Larita e Ferrante, trio che ha dimostrato di essere particolarmente prolifico in queste ultime uscite. Questa matrice offensiva renderà sicuramente questa diretta alquanto spettacolare.

TARANTO BENEVENTO, LE QUOTE

Pronti a fare le vostre previsioni per Taranto Benevento? Vediamo insieme le quote offerte da Intralot per farci un’idea: la vittoria del Taranto viene data a 2,5 e sicuramente è molto intrigante, ma mai quanto il pareggio fissato a 3,00. La vittoria del Benevento invece viene data a 2,1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA