DIRETTA/ Taranto Latina video streaming tv: una storia che è iniziata nel 1952 (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA TARANTO LATINA, TESTA A TESTA

La diretta di Taranto Latina si ripresenta con un lungo e affascinante passato di scontri. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 1952, quando il Taranto dominò con un netto 6-0. Dopo quasi trent’anni, nella stagione 1981/82, il Latina ottenne il riscatto con un pareggio 1-1 al Francioni, segnando un’autorete di Raise al 25′. Al ritorno, il Taranto si rifece con una vittoria per 1-0 tra le sue mura, contribuendo alla retrocessione del Latina in C1. Il confronto tra le due squadre si ripropose nel 2004, con il Taranto che vinse 1-0 all’andata grazie a una rete di Mignogna. Il Latina ottenne la sua vittoria nella gara di ritorno, con Parma e Matzuzzi che siglarono il 2-0 al Francioni.

Nel 2005, un pareggio a reti bianche a Taranto precedette la rimonta rossoblù a Latina, con Delflorio e Manni che ribaltarono il vantaggio nerazzurro di Marasco. Nella scorsa stagione, Taranto e Latina si confrontarono con una vittoria tarantina all’andata, mentre al ritorno la partita si concluse con un pareggio 0-0. Nell’attuale stagione, il Latina ha vinto l’incontro d’andata con il gol di Sannipoli, consolidando momentaneamente il bilancio favorevole del Taranto con 5 vittorie complessive. La lunga storia di questi scontri rende ogni nuovo incontro un capitolo avvincente della rivalità tra le due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

TARANTO LATINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Taranto Latina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Taranto Latina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN DIFFICOLTA’

La diretta Taranto Latina, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20:45, racconta della 19esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu sono in un buon periodo con ben 10 punti conquistati nelle ultime 5 gare, una media di 2 punti a partite che sta lanciando i pugliesi al sesto posto. I successi più recenti sono stati collezionati con Brindisi per 1-0, Potenza per 2-1 e successivamente un’altra vittoria di misura per 1-0, stavolta con il Monopoli.

Il Latina dista solamente 3 punti dal Taranto, ma a differenza dei rossoblu stanno vivendo un momento non propriamente felice come testimoniano gli ultimi risultati. Partiamo dal fatto che la vittoria manca da quasi un mese. Era infatti il 24 novembre quando il Latina ebbe la meglio sul campo del Foggia. Da l’ in poi due sconfitte di fila contro Pescara e Sorrento più altrettanti pareggi contro Turris e Benevento.

TARANTO LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Taranto Latina vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Vannucchi, pacchetto arretrato composto da Luciani, Antonini Lui e Riggio. Gli esterni saranno Panico e Ferrara con Calvano, Fiorani e Romano nella zona nevralgia del campo. In attacco Kanoute e Cianci.

Stesso modulo per il Latina con Cardinali tra i pali e in difesa il trio Cortinovic, Rocchi e Serbouti a chiudere il reparto. Da destra verso sinistra, il centrocampo vedrà Paganini, Di Livio. Cittadino, Riccardi e Marino. Tandem offensivo Mastroianni-Fabrizi.

TARANTO LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Taranto Latina danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bwin, la X del pareggio è offerta a 2.95 mentre il 2 fisso a 3.20.

I bookmakers non vedono questa gara come un match pieno di reti: l’Over 2.5 è infatti dato a 2.25 contro l’1.57 dell’Under. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.98 e 1.72.

