DIRETTA/ Taranto Monopoli streaming video tv: biancoverdi ok nei precedenti (Serie C 11 dicembre 2023)

DIRETTA TARANTO MONOPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della gara che vede scendere in campo Taranto Monopoli presenta due formazioni che tra il 2013 è il 2022 si sono affrontate in 12 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dei biancoverdi. I successi del Monopoli risultano essere cinque così come i pareggi tra queste due formazioni. Le vittorie del Taranto sono appena tre, di cui due nei primi due scontri tra le due società. La prima gara da analizzare è quella del 24 novembre 2013. Vittoria del Taranto con il risultato di 2-1, si trattava del campionato di serie D girone H.

Video/ Potenza Taranto (1-2) gol e highlights: Kanoute trascina Capuano al settimo posto (4 dicembre 2023)

Stesso esito anche nella gara di ritorno con la vittoria con il risultato di 0-1. Le due formazioni si affrontarono anche all’interno dei playoff, non riuscendo a approdare alla serie successiva. Ma tu formazioni si affrontano inserisci il 3 dicembre 2016 durante la 16esima giornata del campionato. Ad avere la meglio il Monopoli grazie il gol di minuti finali firmato da Montini. Tra le sfide segnalare c’è sicuramente quella giocata il 4 settembre 2022. Gol iniziale del Taranto con Guida alla luce di un calcio di rigore realizzato e ribaltamento dei biancoverdi. Doppietta di Ernesto Starita e reti firmate anche da Fornasier e Simeri. L’ultima sfida giocato dalle due formazioni è terminata con un pareggio a reti bianche giocato il 23 dicembre 2022. (Marco Genduso)

Video/ Monopoli Giugliano (1-3) gol e highlights: colpo esterno dei campani! (4 dicembre 2023)

TARANTO MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Monopoli sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Monopoli in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Taranto Monopoli sarà in diretta dallo stadio “Iacovone” di Taranto, alle ore 20:30 di lunedì 11 dicembre: si gioca per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C, 2023-2024. Situazioni di classifica abbastanza differenti tra le due compagini: l’undici di mister Capuano, infatti, sta disputando un ottimo campionato tanto da stazionare in settima posizione con ventisei punti. I Gabbiani ospiti, invece, dopo le due sconfitte di fila contro Sorrento e Giugliano si ritrovano appena fuori dalla zona play-out, distante solo due lunghezze.

Diretta/ Potenza Taranto (risultato finale 1-2): rosso Caturano, gol Kanoute! (4 dicembre 2023, Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TARANTO MONOPOLI

Taranto Monopoli, sfida in programma allo stadio “Iacovone” di Taranto, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa rossoblù mister Eziolino Capuano chiuderà la porta con Vannucchi mentre nel reparto offensivo ci sarà spazio per Cianci e Kanoutè. Gli ospiti del tecnico Francesco Tomei, invece, dovrebbero affidarsi a Borello, Starita e D’Agostino alle spalle di Santaniello.

TARANTO MONOPOLI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Taranto Monopoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.10 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.90 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA