Video/ Monopoli Giugliano (1-3) gol e highlights: colpo esterno dei campani! (4 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONOPOLI GIUGLIANO: SINTESI

Video Monopoli Giugliano che si apre con tre reti realizzate dalla formazione ospite che dominano il primo tempo. Il primo goal porta la firma di Flavio Ciuferri. Il centrocampista diciannovenne è bravissimo ad arrivare alla conclusione dopo il colpo di testa di Salvemini. Passano soltanto cinque minuti e la formazione campana trova il raddoppio grazie all’azione insistito con rete di Sorrentino. Per il giocatore dei campani colpo testa vincente sul traversone di Giorgione. Lo stesso calciatore del Giugliano si ripete poco dopo realizzando il goal che permette alla squadra ospite di stare sul risultato di 0-3 dove primi 45 minuti di gioco.

Diretta/ Monopoli Giugliano (risultato finale 1-3): Hamlili in rete! (4 dicembre 2023)

Secondo tempo della sfida tra Monopoli e Giugliano che presenta dei ritmi decisamente più bassi rispetto a quelli che ci hanno tenuto compagnia all’interno dei primi 45 minuti. Giugliano che preferisce aspettare e difendersi dagli attacchi dei biancoverdi. Scatenato l’attaccante Ernesto Starita che riesce a trovare in due occasioni la rete per avere la partita ma, prima un tocco con il braccio, e dopo un fuorigioco, negano l’esultanza all’attaccante. Nel finale il cambio con l’ingresso di Hamlili frutta al tecnico di casa il gol della bandiera. Vittoria in trasferta per il Giugliano che sale a quota 22.

Video/ Giugliano Catania (0-1) gol e highlights: ci pensa Di Carmine! (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONOPOLI GIUGLIANO: IL TABELLINO

MONOPOLI: Perina P. (Portiere), Ferrini M., Fornasier M., Fazio P., Viteritti O. (dal 30′ st Cristallo C.), Vassallo F., Iaccarino G. (dal 30′ st Hamlili Z.), Borello G., Starita E., D’Agostino G. (dal 26′ st De Paoli A.), Santaniello E. (dal 26′ st Spalluto S.). A disposizione: Alloj E. (Portiere), Botis N. (Portiere), Cargnelutti R., De Santis M., Dibenedetto V., Mazzotta M., Piarulli S., Simone G., Sorgente L. M.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Menna D. (dal 40′ st Rondinella G.), Berman T., Caldore M., Yabre M., Vogiatzis V. (dal 19′ st De Rosa R.), Berardocco L., Giorgione C., Ciuferri F. (dal 41′ st Nocciolini M.), Salvemini F. (dal 45’+3 st De Sena C.), Sorrentino L. (dal 19′ st Bernardotto G.). A disposizione: Antonini G. (Portiere), Aruta M., Baldi G. (Portiere), De Francesco F., Eyango S., Grasso M., Oyewale S., Scognamiglio G., Stabile D. P., Zullo W.

Video/ Sorrento Monopoli (2-0) gol e highlights: doppietta di De Francesco! (Serie C, 26 novembre 2023)

Reti: al 42′ st Hamlili Z. (Monopoli) al 15′ pt Ciuferri F. (Giugliano) , al 20′ pt Sorrentino L. (Giugliano) , al 39′ pt Giorgione C. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 12′ st Starita E. (Monopoli).

VIDEO MONOPOLI GIUGLIANO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA