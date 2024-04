DIRETTA/ Taranto Potenza video streaming tv: all’andata ci fu un colpaccio! (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA TARANTO POTENZA: TESTA A TESTA

La diretta di Taranto Potenza ci offrirà una partita con notevole tradizione, allora adesso proviamo ad esaminare almeno i dieci precedenti più recenti di questa partita, disputati tutti dal mese di maggio 2015 in poi, quindi in meno di un decennio. C’è stato solamente un pareggio, il Taranto poi è in leggero vantaggio grazie a cinque vittorie a fronte dei quattro successi del Potenza, mentre nelle partite disputate in terra pugliese per quattro volte ha fatto festa il Taranto a fronte di un solo colpaccio per il Potenza, quindi il fattore campo è molto significativo.

Una delle poche eccezioni riguarda proprio l’andata del campionato in corso, perché lunedì 4 dicembre scorso il Taranto era andato a vincere per 1-2 a Potenza. Quel giorno nel capoluogo lucano il mattatore fu Mamadou Kanoute, che segnò una doppietta al secondo e al 65’ minuto di gioco per dare la vittoria Taranto, vanificando il momentaneo pareggio segnato da Saporiti al 28’ minuto per il Potenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TARANTO POTENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Taranto Potenza sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

SFIDA DELICATA

Immergiamoci nel rettangolo verde della diretta di Taranto Potenza sotto un bel cielo pugliese per la 35esima giornata di Serie C, andremo a commentare la partita dalle 18,30 di oggi 6 aprile 2024. I pugliesi del Taranto si trovano attualmente al sesto posto in classifica dopo la sconfitta subita fuori casa contro la Casertana per 1-0.

Nonostante il risultato negativo, la squadra è determinata a ritrovare la propria forma e a ottenere punti importanti per mantenere la posizione di classifica. Dall’altra parte, i Leoni ospiti del Potenza sono al tredicesimo posto e arrivano a questa sfida dopo un pareggio contro il Crotone per 2-2. La squadra cerca di migliorare il proprio rendimento e ottenere risultati positivi per risalire la classifica.

TARANTO POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto spostiamo l’attenzione dalla diretta di Taranto Potenza per finire sulle probabili formazioni del match: per i pugliesi del Taranto, un giocatore da tenere d’occhio è Simeri. Il numero dieci agisce da seconda punta e ha dimostrato di essere abile nel collegare l’attacco con il centrocampo, contribuendo alla costruzione delle azioni offensive della squadra.

Passando al Potenza, la squadra può fare affidamento su Caturano. Punta vecchio stile, non molto mobile ma letale sotto porta, è una vera e propria sentenza per le difese avversarie. Con la sua presenza nell’area di rigore, rappresenta una minaccia costante e potrebbe essere determinante per il Potenza nel cercare di segnare.

TARANTO POTENZA, LE QUOTE

Analizziamo insieme le quote della diretta di Taranto Potenza grazie al sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 che decreterebbe la vittoria pugliese a 1,87 mentre per il Potenza la quota è di 2,1. Il pareggio distinto dalla X invece è fissato a 2,5.

