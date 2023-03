Diretta/ Taranto Virtus Francavilla streaming video tv: sfida a tutta Puglia

SQUADRE DA FATTORE CASA

La diretta di Taranto Virtus Francavilla, in programma domenica 19 marzo 2023 alle ore 17:30, racconta di un match tra due squadre separate da cinque punti in classifica. I padroni di casa sono infatti quattordicesimi a 37 punti, tre lunghezze in più rispetto alla zona playout. Il club rossoblu è reduce dal pareggio a reti bianche con la Viterbese, mettendo a referto l’ennesima gara senza segnare: dodici degli ultimi tredici match giocati dal Taranto hanno visto terminare a secco in ambito realizzativo i pugliesi. Trova invece con più regolarità il gol la Virtus Francavilla, come capitato nell’ultimo turno di campionato dove ha inflitto un bel 3-1 alla Juve Stabia, superando così proprio i gialloblu e portandosi al nono posto con 42 punti.

In casa il Taranto ha collezionato 26 dei 37 punti totali subendo a malapena nove gol, classificandosi così come la terza miglior difesa casalinga alle spalle di Crotone e Catanzaro. Se sembra molto ampia la differenza tra punti in casa e in trasferta dei rossoblu, si rimane stupidi a vedere come la Virtus Francavilla abbia uno scarto di addirittura trenta punti: trentasei messi a referto in casa e sei fuori, peggior squadra in assoluto dietro anche a Fidelis Andria e Viterbese.

TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Taranto Virtus Francavilla sarà visibile su Eleven Sports in esclusiva, essendo detentrice di tutti i match dei tre giorni di Serie C attraverso abbonamento mensile o stagionale.

Inoltre, la diretta Taranto Virtus Francavilla è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Taranto Virtus Francavilla vedono i padroni di casa scendere in campo con il modulo 3-5-2. In porta Vannucchi, difesa a tre composta da Evangelisti, Antonini Lui e Manetta a chiudere il trio arretrato. Sulle fasce Mastromonaco e Bocadamo, Labriola in cabina di regia e Romano con Crecco a disimpegnarsi da mezzali. Tandem offensivo confermato con Bifulco che farà coppia con Nocciolini.

Risponde la Virtus Francavilla col 3-4-2-1. Tra i pali Avella, pacchetto difensivo formato da Caporale, Minelli e Idda. Cisco e De Marino agiranno da esterni con Macca e Risolo in mediana nella zona nevralgica del campo. Maiorino, reduce dalla doppietta con la Juve Stabia, affiancherà Murilo sulla trequarti supportando l’unica punta Patierno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Taranto Virtus Francavilla danno come favorita la squadra di casa. Secondo Snai, il successo interno è offerto a 2.35 contro i 3.30 relativi agli ospiti. Segno X quotato a 2.75, una via di mezzo a tutti gli effetti.

Ci si aspetta una gara con pochi gol ed è per questo che l’Over 2.5 è a 2.90, molto più alto dell’1.35 del segno opposto. Per i bookamkers è poco probabile anche che entrambe le squadre vadano a segno: 2.25 a 1.55.











