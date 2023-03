Diretta/ Virtus Francavilla Juve Stabia video streaming tv: zona playoff (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA: BIANCOAZZURRI CONTRO GIALLOBLU

La diretta Virtus Francavilla Juve Stabia, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21:00, racconta di una gara molto interessante in chiave playoff. I padroni di casa avrebbero i punti per la decima posizione, ma a parità di punti con l’Avellino risultano fuori dalla top ten. Periodo non felicissimo per la Virtus, sconfitta nell’ultimo turno dall’Audace Cerignola. Le vespe invece sorridono avendo conquistato i tre punti col Giugliano, allontanando i campani dalla zona playoff e consolidando la propria posizione.

In casa la Virtus Francavilla è un’autentica macchina da punti con dieci vittorie in quindici partite per un totale di trentatre punti, anche se ultimamente una sconfitta e un pareggio hanno abbassato la media punti. Meno felice ma al tempo stesso positiva la situazione della Juve Stabia in trasferta: diciannove punti in sedici partite, sesto posto in classifica per rendimento esterno.

VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Virtus Francavilla Juve Stabia sarà visibile su Eleven Sports in esclusiva, essendo detentrice di tutti i match dei tre giorni di Serie C attraverso abbonamento mensile o stagionale.

Inoltre, la diretta Virtus Francavilla Juve Stabia è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla Juve Stabia vedono i biancoazzurri optare per il 3-4-2-1. Avella il portiere, Caporale braccetto destro con Solcia sul lato opposto e Minelli centrali. A metà campo Pierno agirà insieme a De Marino sugli esterni mentre Macca e Risolo saranno il duo nella zona nevralgica del campo. A supportare Patierno unica punta ci sono i trequartisti Maiorini e Murilo.

Le vespe rispondono con un lieve modifica rispetto agli avversari ovvero col 3-4-1-2. Barosi in porta, difesa a tre con Cinaglia, Altobelli e Caldore. I duo centrocampisti in mediana sono Gerbo e Maselli insieme a Maggioni e D’Agostino esterni. L’unico trequartista è Silipo con Pandolfi e Zigoni.











