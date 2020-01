Diretta Teramo Avellino/ Streaming video tv: incrocio per i playoff (Serie C)

Teramo Avellino, sfida diretta dal signor Marco Ricci, va in scena alle ore 17:30 di domenica 19 gennaio presso lo stadio Bonolis: nella 22^ giornata del girone C di Serie C 2019-2020 si affrontano due squadre che hanno ambizioni di playoff e che in questo momento stanno confermando il loro obiettivo. Reduce dalla preziosa vittoria di Lentini, il Teramo finalmente sta riuscendo a disputare un campionato nella metà alta della classifica: a cinque anni da quella fantastica promozione revocata gli abruzzesi hanno cambiato passo, e dopo campionati complessi vissuti nella paura di retrocedere, adesso possono provare a fare il salto di qualità. L’Avellino è una neopromossa, ma con una storia pesante da onorare: tutti si aspettano che in poco tempo gli irpini riescano a salire di categoria, nel frattempo però la situazione è in bilico e nell’ultimo turno è arrivato un pareggio poco convincente contro la Vibonese. Non resta allora che affidarsi al campo per scoprire quello che succederà nella diretta di Teramo Avellino, nel frattempo però possiamo leggere le possibili scelte dei due allenatori e dunque analizzare le probabili formazioni della partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Teramo Avellino, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Bruno Tedino sarà senza Viero per Teramo Avellino: la mezzala potrebbe essere sostituita da Santoro, pronto a fare un passo indietro lasciando così a Martignago o Cappa il ruolo di trequartista al fianco di Bombagi, con Magnaghi che invece sarà confermato come centravati. Costa Ferreira sarà l’altro interno in mediana, mentre in cabina di regia giocherà come sempre Ilari; in difesa Soprano e Cristini proteggono l’operato del portiere Tomei, Cancellotti e Tentardini avranno una maglia come terzini. Nell’Avellino, privo di De Marco, sarà uno tra Karic e Rossetti a operare al centro; Di Paolantonio avrà come sempre il ruolo in mediana con anche Marco Silvestri verso la conferma, mentre Celjak e Parisi dovrebbero operare come laterali partendo dal centrocampo e andare a supportare i due attaccanti, che dovrebbero essere Micovschi e Albadoro (Charpentier, capocannoniere della squadra, è sempre infortunato). In porta ci sarà Tonti, mentre i tre difensori in linea saranno Zullo, Illanes e Njie.

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Teramo Avellino indicano una situazione equilibrata, nella quale comunque gli abruzzesi sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,10 volte la vostra giocata, contro il valore di 3,50 che accompagna invece il segno 2 per il successo degli irpini. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote un guadagno pari a 3,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



