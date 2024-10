DIRETTA TERNANA ASCOLI, I ROSSOVERDI VOGLIONO RIPARTIRE

Allo Stadio Libero Liberati la diretta Ternana Ascoli, in programma alle ore 20:45, sarà la sfida che completerà il quadro domenicale del 13 ottobre per quanto riguarda la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. La classifica sorride ai padroni di casa che si sono meritati il secondo posto fino a questo momento ed inseguono da vicino la capolista Pescara, ora in vetta ad appena tre punti di distacco. Il pareggio senza reti maturato lo scorso weekend ha lasciato forse un po’ l’amaro in bocca alla truppa di mister Abate.

L’Ascoli sembra invece sprofondato da qualche gara e si trova ora pericolosamente a ridosso della zona retrocessione, posizione questa che i marchigiani vorrebbero lasciare nel più breve tempo possibile iniziando magari proprio da oggi. lnfine, ricordiamo che la sfida sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Mucera, proveniente dalla sezione AIA di Palermo.

DIRETTA TERNANA ASCOLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione live della diretta Ternana Ascoli sarà disponibile per tutti coloro i quali possiedono un abbonamento a Sky Sport, anche tramite il servizio Sky Go, oppure a NOW. Queste due opzioni sono le uniche per poter guardare il match in programma alle ore 20:45 e la piattaforma satellitare, in questo caso, non dovrebbe inserire la sfida anche all’interno di una diretta gol comprendente altre gare visto il palinsesto attuale ed i diritti televisivi posseduti appunto da Sky.

TERNANA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Ascoli regalano diversi spunti interessanti aspettando quello che sarà il fischio d’inizio del match in programma domenica sera. Stando alle indiscrezioni più recenti, mister Ignazio Abate dovrebbe tornare a schierare i suoi uomini in maniera analoga a quanto visto nel successo ottenuto contro l’Arezzo nel penultimo turno di campionato. Il 4-2-3-1 con Cianci in attacco sarà dunque supportato da De Boer e Corradini per quanto riguarda la mediana.

In casa marchigiana invece il tecnico Piero Braglia potrebbe decidere di optare per un cambio di modulo affidandosi ad un 3-4-1-2 che potrebbe adattarsi in fase offensiva tramite il momento degli attaccanti. Tra i pali bisognerà affidarsi a Francesco Forte sostituendo così ancora l’infortunato Guadagno e nel mezzo Baldassin e Serra si offriranno come alternative a Pellitteri e D’Angelo.

DIRETTA TERNANA ASCOLI, LE QUOTE

La posizione attualmente ricoperta in classifica frutto della serie di risultati utili consecutivi ottenuta fino a questo momento offre un sorriso ai padroni di casa se si prova a dare uno sguardo ai pronostici della diretta Ternana Ascoli. Le principali agenzie di scommesse sportive vedono infatti le Fere come favorite per il successo finale con Snai che paga infatti l’1 ad appena 1.70 mentre l’Ascoli non sembra avere grandi speranze a giudicare dal 2 pagato a 4.50 oppure il pareggio quotato a 3.35. La pensano in questo modo pure Goldbet e Lottomatica.