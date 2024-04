Diretta/ Ternana Ascoli (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (27 aprile 2024, Serie B)

DIRETTA TERNANA ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La delicatissima diretta di Ternana Ascoli sta davvero per prendere il via. Come già detto uno spareggio salvezza, addentrandoci nelle statistiche scopriamo che la Ternana se non altro ha battuto qualche colpo, nelle ultime dieci giornate sono arrivate quattro vittorie di cui ben tre fuori casa, con due straordinari colpi contro Palermo e Cremonese. Per contro, i ko contro Parma, Pisa e Cosenza; certamente il rendimento della Ternana non è straordinario e pesa soprattutto il fatto di aver pareggiato 10 partite, forse troppe che per un campionato come la Serie B.

DIRETTA/ Ascoli Modena (risultato finale 0-0): è pari, pesa l'errore di Nestorovski (Serie B, 20 aprile 2024)

Triplo 0-0 per l’Ascoli entrando in questa partita: questo risultato per i marchigiani si è verificato quattro volte nelle ultime sette giornate, in questo lasso di tempo è arrivata solo una vittoria (contro il Lecco) mentre l’ultimo successo in trasferta è datato 27 febbraio contro la Feralpisalò, nel girone di ritorno l’Ascoli ha vinto tre partite di cui due fuori casa, la prima addirittura sul campo del Como. Chi riuscirà oggi a prendersi un bel pezzo di salvezza, inguaiando la rivale? Scopriamolo insieme: finalmente al Liberati ci siamo, la diretta di Ternana Ascoli sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Brescia Ternana (risultato finale 0-0): pareggio amaro (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA TERNANA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Ternana Ascoli di Serie B sarà trasmessa e visibile sui canali Sky e i relativi servizi streaming di NOW TV e Sky GO. La diretta sarà anche disponibile su DAZN ed Helbiz Live se possessori dei rispettivi abbonamenti. In alternativa, potrete seguire la diretta testuale di Ternana Ascoli insieme a noi.

I TESTA A TESTA

Sono ormai parecchi i precedenti della diretta di Ternana Ascoli: questa partita è diventata una classica in Serie B, anche se tra il 2018-2019 e il 2020-2021 abbiamo avuto un triennio in cui non abbiamo assistito al match. Tuttavia sono otto gli anni che racchiudono gli ultimi dieci incroci, dunque si può davvero parlare di una sorta di classica; peraltro l’Ascoli ha battuto la Ternana in sette delle ultime dieci occasioni e dunque ha il bilancio dalla sua parte, due i successi delle fere con un solo pareggio, gli umbri però hanno vinto l’ultima sfida al Liberati, disputata nel gennaio dell’anno scorso e decisa dal gol di Antonio Palumbo.

Diretta/ Cittadella Ascoli (risultato finale 0-0): i legni salvano i veneti!

Naturalmente in questo arco temporale ci sono vittorie esterne dell’Ascoli: ne troviamo tre, la più recente è quella del gennaio 2022 ed era anche stata una partita molto bella, terminata 4-2. Primo tempo dominato dai marchigiani con doppietta di Fabio Maistro e rigore di Fabrizio Caligara; nella ripresa a segno César Falletti, Federico Baschirotto e Diego Peralta. Curiosamente cinque mesi dopo, nel match di ritorno, l’Ascoli aveva segnato altri quattro gol alla Ternana nel 4-1 dello stadio Del Duca. (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Il sabato di Serie B si apre con la diretta Ternana Ascoli pronta ad accendersi allo Stadio Libero Liberati di Terni con il calcio d’inizio fissato per le 14.00 La squadra guidata da Roberto Breda arriva da tre risultati utili consecutivi grazie anche al pareggio a reti bianche dell’ultima giornata in casa del Brescia. Gli umbri occupano la 15esima posizione in classifica ma con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Tre pareggi consecutivi per 0 a 0, invece, in casa Ascoli con i marchigiani alla disperata ricerca di punti per potersi allontanare dalla zona retrocessione. Infatti, la classifica parla di un Ascoli al 18esimo posto a due punti dalla zona playout e a tre dalla Ternana 15esima e in piena zona salvezza.

TERNANA ASCOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni della delicata sfida salvezza Ternana Ascoli dove entrambi i tecnici non dovranno fare i conti con le squalifiche. Roberto Breda dovrebbe confermare in blocco gli stessi undici scesi in campo nell’ultima giornata contro il Brescia. Nel tandem offensivo, se in cerca di esperienza, Breda potrebbe sorprendere tutti partendo dal primo minuto con Dionisi.

Anche Massimo Carrera potrebbe avere le idee chiare ed andare verso la conferma degli undici scesi in campo contro il Modena nell’ultima giornata. Il dubbio rimane forte in attacco perché, senza Mendes, il riferimento offensivo è un ballottaggio tra Nestorovski e Duris con l’ex Udinese in vantaggio per una maglia da titolare.

TERNANA ASCOLI, LE QUOTE

Passando alle quote andiamo a vedere cosa propone Snai per la diretta Ternana Ascoli: l’1 in favore degli umbri pagherebbe 2,40 volte rispetto all’importo scommesso in caso di vincita mentre il 2 in favore dei marchigiani arriva a 2,95. La quota per il pareggio con il segno X è di 3,15 per una partita che si prospetta molto equilibrata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA