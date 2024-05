DIRETTA TERNANA BARI/ Video streaming tv: nei precedenti prevalgono i pareggi (23 maggio 2024, Serie B)

DIRETTA TERNANA BARI: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Ternana Bari, e allora possiamo notare come nel testa a testa recente tra queste due squadre siano le fere ad essere in vantaggio. Lo avevamo già detto, ma dopo il pareggio del San Nicola nel playout di andata questo dato assume ancora più rilevanza: nelle ultime dieci partite infatti il Bari ha vinto solo due volte, a dire il vero le vittorie della Ternana sono appena tre ma comunque agli umbri questa sera andrebbe bene anche il pareggio, un risultato che è uscito in cinque occasioni nelle sfide più recenti. Non solo: il Bari ha ottenuto queste due vittorie, lo scorso gennaio e nell’ottobre 2019, nel proprio stadio ma ora è chiamato a vincere in trasferta (e potrebbe non bastare).

Ecco: dall’ultima volta in cui ha violato il Liberati sono passati più di sei anni, era il febbraio 2018 ed eravamo sempre in Serie B quando la squadra di Fabio Grosso aveva battuto quella di Gigi De Canio con i gol di Liam Henderson e Luca Marrone, con in mezzo il temporaneo pareggio di Marino Defendi. La curiosità è che in panchina per la Ternana, entrato nel secondo tempo, c’era anche Federico Piovaccari, bomber giramondo che giusto qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Ora vedremo come andranno le cose al Liberati… (agg. di Claudio Franceschini)

TERNANA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Il ritorno dei playout di Serie B e la diretta Ternana Bari sarà trasmessa in diretta sui canali di Dazn e Sky e in streaming con i servizi di NOW TV e Sky GO. La partita potrà essere seguita anche con noi che seguiremo la diretta testuale del match con aggiornamenti costanti del risultato e il racconto delle azioni migliori di questo delicato playout.

TERNANA BARI: PUGLIESI FAVORITI!

Siamo arrivati all’epilogo della sfida salvezza con la diretta Ternana Bari valida per il ritorno dei playout di Serie B. Le due squadre scenderanno in campo giovedì 23 maggio 2024 alle 20.30 allo stadio Libero Liberati di Terni in una partita che deciderà il futuro delle due squadre. La partita di andata è terminata con un pareggio per 1 a 1 al San Nicola di Bari che favorisce la Ternana per il ritorno.

In caso di pareggio resterebbe in Serie B la Ternana per via di un miglior piazzamento in classifica al termine delle 38 giornate giocate nel campionato regolare. Al Bari serve, quindi, una vittoria per mantenere la categoria e ripartire da un nuovo anno di Serie B.

TERNANA BARI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Anche le probabili formazioni della diretta Ternana Bari saranno delicate per una partita che andrà a decidere la stagione e il futuro delle due squadre. Entrambi gli allenatori vanno verso la conferma dell’undici schierato nella gara d’andata con Breda pronto a schierarsi con un 3-5-2. Innarilli è la certezza tra i pali con Casasola, Dalle Mura e Lucchesi in difesa con N’Guessan e Zoia in cerca di minutaggio. Carboni e Favasuli si posizioneranno sulle corsie con Faticanti, Amatucci e Luperini in mediana. Il tandem offensivo sarà composto da Distefano e Gaston Pereiro con Raimondo e Dionisi che insidiano per una maglia da titolare.

Giampaolo torna sul 4-2-3-1 con Nasti unica punta sostenuto da Acampora, Bellomo e Sibilli a sostegno con Kallon che potrebbe superare uno di questi tre e mettersi dal primo minuto in campo. Maiello e Benali comporranno la mediana davanti a Vicari e Di Cesare. I due terzini saranno Pucino e Ricci con Pissardo tra i pali alla ricerca di una stabilità difensiva mai arrivata in questa stagione.

TERNANA BARI, LE QUOTE

Come ha dimostrato la gara d’andata, nella diretta Ternana Bari regna l’equilibrio e anche le quote lo raccontano. Secondo Sisal, una vittoria dei padroni di casa è quotata a 2,50 contro il 3,00 assegnato al 2 in favore dei pugliesi e al pareggio X.

