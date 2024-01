DIRETTA/ Ternana Cittadella video streaming tv: la storia “vota” per i veneti (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA TERNANA CITTADELLA, TESTA A TESTA

La diretta di Ternana Cittadella rivela un predominio della squadra veneta nei precedenti al Tombolato, con la Ternana che ha iniziato a invertire questa tendenza solo negli ultimi due incontri su undici disputati. Di questi, solo sei si sono conclusi con un pareggio, mentre il resto è stato caratterizzato da sconfitte per la squadra rossoverde. La storia degli scontri tra Cittadella e Ternana nel corso degli anni ha registrato una serie di episodi interessanti. Nel primo incontro al Tombolato nella stagione 2000/01, i padroni di casa si sono imposti per 3-1, con Romualdi che aveva momentaneamente portato in vantaggio la Ternana.

La prima nota positiva per la Ternana è arrivata nella stagione successiva con un pareggio 2-2, che includeva gol di Miccoli, Pizzi su rigore, Sturba e il pareggio finale di Borgobello. Gli ultimi due scontri in terra veneta hanno visto la Ternana ottenere vittorie decisive, entrambe sotto la guida di Cristiano Lucarelli. Nella stagione 2021/22, la Ternana ha vinto per 2-1, con Donnarumma che ha segnato una doppietta e Tavernelli che ha segnato il gol della bandiera. Nel match successivo al Tombolato, la Ternana ha trionfato per 2-0 con i gol di Palumbo e Koulibaly. (agg. Gianmarco Mannara)

TERNANA CITTADELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ternana Cittadella sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Ternana Cittadella sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

GLI OSPITI VOLANO SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO

La diretta Ternana Cittadella, in programma sabato 20 gennaio alle ore 14:00, racconta della 21esima giornata di Serie B. Gli umbri sono reduci da tre partite poco felici in termini di risultati. Le sconfitte per 3-1 contro Parma e Bari, intervallate dall’1-1 in casa contro il Pisa, hanno rallentato la corsa dei rossoverdi che si trovano in 17esima posizione con 18 punti in 20 gare.

Il Cittadella è invece in uno stato di forma invidiabile con l’ultima sconfitta in campionato risale al 27 ottobre, 2-1 dalla Cremonese. Da lì in poi nove risultati utili consecutivi con due pareggi e ben sette vittorie tra cui l’ultima contro il Palermo per 2-0 targata Pandolfi e Vita. Il Citta dunque vuole arrivare a 10 risultati utili consecutivi.

TERNANA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Cittadella vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Iannarilli, terzetto arretrato con Diakité, Sorensen e Lucchesi. A destra giocherà Casasola con Carboni a sinistra e il duo Faticanti-Labojko in mediana. I due trequartisti saranno Luperini e Distefano mentre in attacco spazio a Raimondo.

Il Cittadella risponde con il 4-3-1-2. Kastrati tra i pali, quartetto difensivo con Salvi, Pavan, Negro e Carissoni. Le due mezzali saranno Vita e Kornvig con Carriero in regia. Cassano trequartista centrale alle spalle di Pandolfi e Pittarello, i due attaccanti scelti da Gorini.

TERNANA CITTADELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ternana Cittadella danno favorita la squadra ospite a 2.63. Secondo bet365, l’1 è offerto a 2.80 mentre la X del pareggio a 3.25.

L’Over 2.5 è quotato più dell’Under alla stessa soglia, rispettivamente a 2.25 e 1.62. Si conclude con il Gol a 1.95 e No Gol a 1.80.

