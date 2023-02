Diretta Ternana Cittadella/ Streaming video tv: umbri per il riscatto (Serie B)

DIRETTA TERNANA CITTADELLA: DIMENTICARE IL DERBY

La diretta Ternana Cittadella, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00, rappresenta l’occasione per dimenticare la sconfitta nel derby per le Fere. Il sonoro 3-0 rimediato contro il Perugia, infatti, brucia ancora e il match contro i veneti non può essere fallito.

Per di più la squadra di Andreazzoli arriva da tre partite senza vittoria con appena un successo nelle ultime cinque gare. Per quanto riguarda il Cittadella, da segnalare due vittorie nelle ultime tre partite. Con un successo ci sarebbe il sorpasso in classifica proprio ai danni della Ternana. All’andata era finita 2-0 per i veneti: decisive le reti di Palumbo nel primo tempo e di Coulibaly allo scadere dei minuti di recupero.

TERNANA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ternana Cittadella, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B., sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Giorgio Basile. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

TERNANA CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Cittadella vedono qualche novità per gli umbri. Potrebbe ritagliarsi più spazio Gabriele Capanni, utilizzato per uno spezzone nel derby contro il Perugia. Un giocatore frenato dagli infortuni ma che, finalmente, sta trovando una continuità che lascia ben sperare. Per gli ospiti, invece, conferme per Antonucci, autentico trascinato in questa stagione e per Crociata che, arrivato a gennaio, sta dando una marcia in più ai veneti di Gorini.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Ternana Cittadella vedono una sfida a favore dei padroni di casa. Secondo Snai, il successo umbro vale 2.25 contro i 3.15 attribuiti agli ospiti e la quota 3.20 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.15 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.60.











