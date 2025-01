DIRETTA TERNANA GUBBIO, C’E’ L’ENTELLA DA SCAVALCARE

La giornata di sabato 11 gennaio 2025 sarà l’opportunità per la Ternana di provare a tornare in cima alla classifica proprio attraverso la diretta Ternana Gubbio, in programma per le ore 17:30. Lo Stadio Libero Liberati sarà il teatro di uno scontro fra due compagini senza dubbio distanti nella classifica del girone B della Serie C con i padroni di casa che si trovano al secondo posto a quarantadue punti, a sole due lunghezze di distacco dalla capolista Virtus Entella. I recenti pareggi ottenuti, compreso quello col Pontedera, hanno però frenato un po’ la corsa delle Fere.

Già primi in graduatoria fino a qualche settimana fa, i rossoverdi cercheranno di riprendersi il comando aggiudicandosi questo derby umbro contro una squadra che ha comunque necessità di fare punti per poter continuare a tenersi a distanza dalla zona retrocessione. I venticinque punti ed il tredicesimo posto non tranquillizzano l’ambiente dei Lupi che devono ancora darsi parecchio da fare se vorranno davvero evitare di rimanere invischiati nelle retrovie.

DIRETTA TERNANA GUBBIO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In attesa di capire se ci sarà la possibilità di vedere la partita anche in televisione e su quale canale della piattaforma satellitare, nel frattempo possiamo affermare con certezza che la diretta Ternana Gubbio sarà garantita da Sky e la diretta streaming video su Sky Go.

DIRETTA TERNANA GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-2-3-1 con Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Martella, de Boer, Corradini, Romeo, Curcio, Cicerelli e Cianci pare essere il principale indiziato per le probabili formazioni della diretta Ternana Gubbio almeno per quanto riguarda i rossoverdi. Gli ospiti non staranno però a guardare e proveranno a dire la loro utilizzando il 3-4-2-1 con Venturi, D’Avino, Rocchi, Signorini, Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, Zallu, D’Ursi, Maisto e Tommasini.

DIRETTA TERNANA GUBBIO, LE QUOTE

Tenendo ben presente la classifica del girone B della Serie C, anche le quote dei bookmakers suggeriscono un unico vincitore per la diretta Ternana Gubbio. Le Fere per Snai sono quasi certamente i vincitori annunciati della disputa con l’1 dato ad appena 1.27 mentre i rossoblu hanno ben poche chances di ottenere un risultato positivo venendo quotati vincenti addirittura a 10.00 mentre il pareggio è invece più probabile con l’x dato a 4.50.