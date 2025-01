DIRETTA TERNANA PONTEDERA, ROSSOVERDI AD UN PASSO DALLA VETTA

Va in scena lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 17:30 la diretta Ternana Pontedera, occasione questa per i padroni di casa di andare a caccia del primato solitario. Allo Stadio Libero Liberati di Terni i rossoverdi proveranno ad ottenere un successo con la speranza che Pescara e Virtus Entella non facciano altrettanto visto che tutte e tre questi club si trovano in cima alla graduatoria ma appaiate a quarantuno punti ciascuna. E’ comunque evidente che tutte e due le squadre vorranno incassare il massimo da questa sfida dopo i pareggi ottenuti di recente.

La Ternana ha infatti chiuso sullo 0 a 0 di partenza il match pre-natalizio proprio contro il Pescara mancando un’ottima occasione per scalzare i Delfini in classifica. Nemmeno il Pontedera ha combinato di meglio ottenendo lo stesso risultato contro il Legnago Salus ultimo ma si è comunque tenuto fuori dalla zona retrocessione affermandosi ancora una volta al quindicesimo posto, evitando dunque i playout almeno per il momento dopo una prima parte di stagione forse più complicata del previsto.

DIRETTA TERNANA PONTEDERA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Soltanto gli iscritti a Sky oppure a Now potranno assistere alla diretta Ternana Pontedera senza presentarsi allo stadio e dunque vedere la partita in streaming. Altrimenti, l’evento sarà disponibile anche sul televisore scegliendo il canale Sky Sport 252.

TERNANA PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

E’ un 3-5-2 con Vitali, Maestrelli, Loiacono, Martella, Casasola, Romeo, De Boer, Corradini, Donati, Cicerelli e Cianci l’undici iniziale che si profila per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Ternana Pontedera di Serie C. La scelta del tecnico Leonardo Menichini per i granata dovrebbe essere invece orientata verso un canonico 4-4-2 con Tantalocchi, Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta, Sala, Guidi, Ladinetti, Ianesi, Corona ed il solito Italeng.

TERNANA PONTEDERA, LE QUOTE

Le quote della diretta Ternana Pontedera sembrano sorridere ai rossoverdi. I bookmakers vedono infatti i padroni di casa come possibili vincitori, l’1 è pagato per esempio da Snai a 1.30, molto più degli ospiti, dati vincenti invece addirittura a 8.25. Un’opzione interessante pare essere infine rappresentata dal pareggio, quotato a 4.75.