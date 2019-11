Diretta Ternana Picerno/ Streaming video tv: le quote per gli umbri (Serie C)

Ternana Picerno, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019, valida per la 13^ giornata di Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Un match interessante quello che si giocherà al Liberati di Terni dove si affrontano due squadre che vivono una situazione di classifica quasi completamente contrapposta. Da una parte ci sono le fere umbre che vogliono tornare alla vittoria così da non perdere distacco dalle zone di vertice della classifica. Infatti nelle ultime due partite hanno impattato in un k.o. casalingo e in un pareggio in trasferta. Serve vincere contro un avversario che almeno sulla carta appare nettamente alla portata. Proprio il Picerno vive invece un momento di grande difficoltà: dopo l’inizio di stagione in alto alla classifica, ora le cose sono radicalmente cambiate. Infatti la classifica vede il Picerno a ridosso della zona playout per cui serve un risultato positivo anche per dare una risposta alle avversarie. Dietro è bagarre ma ciò che colpisce è il fatto che tante squadre riescono a fare punti anche su campi complicati. Ecco perché lo stesso Picerno non vuole essere da meno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Picerno non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TERNANA PICERNO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando alle formazioni, la squadra umbra andrà in campo schierandosi con un 4-3-1-2 che presenta una serie di elementi di grande spessore che in un girone del genere possono realmente fare la differenza. In porta per la Ternana ci sarà Tozzo con Parodi, Suagher, Russo e Mammarella a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo per i rossoverdi spazio a Palumbo, Paghera e Salzano che avranno il compito di contenere i centrocampisti del Picerno. Il trequartista invece sarà Furlan che dovrà agire alle spalle di Ferrante e Vantaggiato. Coppia d’attacco pesante e soprattutto d’esperienza visti i trascorsi di Vantaggiato che ha sempre fatto bene sia in C che in B. Per il Picerno, Giacomarro non ha intenzione di rivoluzionare nulla in particolare. L’unica cosa che vuole il tecnico dei lucani è giocare con intensità e facendo in modo da non apparire come una vittima sacrificale al cospetto di una corazzata come la Ternana. Ecco perché opterà per il 3-5-2 che vedrà tra i pali Cavagnaro con Bertolo, Caidi e Fontana a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo spazio invece per Vrdoljiak, Pitarresi e Calamai con Guerra e Melli che dovranno correre molto sulla fascia. Gli attaccanti sono Santaniello e Esposito, due bomber che possono fare le fortune dei lucani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote SNAI vedono avanti nettamente la Ternana quotata a 1.45. Il pareggio viene invece quotato a 2.75, mentre la vittoria del Picerno a 4.50.



