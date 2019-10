Diretta Vibonese Ternana/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

Vibonese Ternana, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, è la diretta in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019 e valida per la 12^ giornata della Serie C girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Si tratta certo di un match delicatissimo per la Ternana in casa della Vibonese. Gli umbri vogliono cercare di ritrovare positività e vittorie dopo il tutt’altro che convincente match perso contro l’Avellino. La sconfitta ha permesso nonostante tutto ai rossoverdi di restare in zona playoff nelle parti alte della classifica, ma i calabresi sono pronti a mettergli i bastoni tra le ruote per avvicinarsi ulteriormente alle zone di classifica che contano e agganciarsi al treno per i playoff. La squadra di Vibo Valentia viene da un pareggio sofferto arrivato nei minuti di recupero in casa della Paganese e adesso è ad un solo punto di distanza dall’ultimo posto utile per la zona playoff, occupato momentaneamente dal Catania a quota 15 punti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Ternana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIBONESE TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per cercare di fermare la corsa della Ternana, il tecnico della Vibonese Giacomo Modica punterà ancora sul 4-3-3 e sull’unidici che ha saputo rifilare ultimamente ben cinque gol al Catania con Mengoni tra i pali, Tito, Altobello, Ridolfi e De Col in difesa. In mediana largo a Tumbarello, Pugliese e Prezioso a sostegno del trio offensivo composto da Bubas, Bernardotto e Berardi. Assente Diego Allegretti, autore del gol del pareggio all’ultimo minuto contro la Paganese ed espulso immediatamente dopo aver siglato il calcio di rigore assegnato dall’arbitro. Gli umbri di mister Fabio Gallo rispondono con il 3-5-2 con Tozzo a difesa della porta protetto dalla retroguardia composta da Suagher, Celli e Russo. A centrocampo spazio a Mammarella e l’ex romanista Parodi sulle fasce mentre Salzano, Palumbo e Paghera andranno a comporre il trio centrale a supporto del duo Marilungo e Partipilo, chiamati a trovare maggiore incisività contro i calabresi rispetto a quanto fatto vedere nella gara infrasettimanale contro l’Avellino.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai vede favorita la Ternana, la cui vittoria è pagata 2.45 rispetto ai 2.9 della Vibonesi. Lo scenario di pareggio frutta invece 3.4 volte la posta giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA