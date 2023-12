DIRETTA/ Ternana Pisa video streaming e tv: Aquilani per uscire dalla crisi (Serie B, 26 dicembre 2023)

TESTA A TESTA TERNANA PISA, ECCO I PRECEDENTI COL “PARI” RARO

Con la diretta di Ternana Pisa c’è da prepararsi ad uno scontro scandito da emozioni forti con un risultato che sarà tutto da scrivere al di là delle forze in campo. Il rettangolo di gioco non segue le leggi di numeri e teorie ma osservando il computo dei testa a testa del passato è possibile farsi un’idea delle proporzioni della contesa sportiva. Le due squadre si sono affrontate 10 volte nel corso della storia; 4 vittorie per i padroni di casa e altrettante per gli ospiti.

Video/ Parma Ternana (3-1) gol e highlights: la capolista vince in rimonta (23 dicembre 2023)

Solo due pareggi risalenti alla stagione 2021-2022 e, più lontano nel tempo, l’1-1 in Lega Pro nel 2012. Le ultime due sfide di Serie B hanno invece raccontato una storia alternata: tre punti ai nerazzurri nel turno d’andata con un sonoro 3-1. Opposta la tendenza nell’incontro del girone di ritorno con i Rossoverdi vittoriosi per 2-1. In vista della diretta di Ternana Pisa ci si può aspettare qualsiasi risultato ma di certo non mancheranno i fuochi d’artificio

Video/ Pisa Ascoli (1-0) gol e highlights: gara decisa da Mlakar! (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA TERNANA PISA, LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA SERIE B

Ternana Pisa, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. La Ternana ha visto interrompersi la positiva striscia di cinque risultati utili consecutivi, subendo una sconfitta per 3-1 sul campo del Parma sabato pomeriggio. Nonostante l’ottimo inizio con il vantaggio firmato da Raimondo all’8′, il rapido pareggio di Man al 10′ ha frenato l’impeto dei neroverdi. Successivamente, all’inizio della ripresa, la formazione è stata colpita da un rapido uno-due del Parma, con i gol di Cyprien (52′) e Bernabé (55′). Nonostante questo stop, la Ternana mantiene 17 punti in classifica, attualmente a tre punti dalla zona di sicurezza, guidata da Roberto Breda.

Diretta/ Recanatese Entella (risultato finale 0-1): la decide Parodi (Serie C, 23 dicembre 2023)

Dall’altra parte, il Pisa ha ritrovato il cammino della vittoria nel weekend pre-natalizio, interrompendo una serie di quattro partite senza successi e vincendo per 1-0 in casa contro l’Ascoli. La partita all’Arena Garibaldi è stata decisa al 41′ del primo tempo, con i toscani che hanno segnato il gol decisivo con Mlakar. Con questo risultato positivo, la squadra di Alberto Aquilani è salita a 21 punti, distanziando di quattro lunghezze la zona playout.

TERNANA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PISA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Pisa, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Roberto Breda schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Labojko, Luperini, Corrado; Falletti; Distefano, Raimondo. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Nagy, Marin; D’Alessandro, Valoti, Mlakar; Moreo.

TERNANA PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA