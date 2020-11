Diretta Ternana Virtus Francavilla/ Streaming video tv: gli umbri volano (Serie C)

DIRETTA TERNANA VIRTUS FRANCAVILLA: ALTRO TEST PER LA CAPOLISTA!

Ternana Virtus Francavilla, che sarà diretta dal signor Daniele Rutella, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 11 novembre per la decima giornata del girone C della Serie C 2020-2021. Siamo al Liberati, dove la capolista cerca un’altra vittoria per confermarsi sulla concorrenza: il 5-0 ottenuto a Cava De’ Tirreni ha confermato lo straordinario passo dei rossoverdi, che sono ancora imbattuti e segnano quasi tre gol a partita incassandone pochissimi. Se durerà, sarà chiaramente un problema per tutte le pretendenti alla promozione diretta; oggi pomeriggio il compito è abbordabile, contro una Virtus Francavilla che dopo tre risultati utili ha sprecato una grande chance di allontanare la zona calda della classifica perdendo contro una Casertana in crisi (per di più in casa) e ora deve provare a ripartire sapendo che la sconfitta ci può stare, ma sarebbe ovviamente deleteria. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Ternana Virtus Francavilla, nel frattempo però possiamo analizzare brevemente le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TERNANA VIRTUS FRANCAVILLA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Virtus Francavilla non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VIRTUS FRANCAVILLA

In Ternana Virtus Francavilla Cristiano Lucarelli se la dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, magari cambiando rispetto a sabato: Raicevic si prepara a tornare titolare come prima punta, alle sue spalle possibile conferma per Partipilo mentre dovremmo tornare a vedere Torromino e Diego Peralta a completamento della linea di trequarti. In mezzo al campo insieme a Palumbo potremmo trovare Paghera, o magari quest’ultimo con Salzano; in difesa Suagher o Michele Russo per Kontek, resta titolare Boben e sugli esterni ci provano Laverone e Frascatore, con Iannarilli che sarà il portiere. Nella Virtus Francavilla di Bruno Trocini, schierata con il 3-5-2, la linea difensiva sarà formata da Sparandeo, Caporale e Delvino; Giannotti e Nunzella giocano come esterni di centrocampo (ma attenzione a Di Cosmo che potrebbe avere la maglia a destra) con Castorani, Domenico Franco e Mastropietro che vanno verso la conferma in mezzo – insidiati comunque da Tchetchoua – davanti invece è Puntoriere a sperare di essere titolare, ma in questo caso dovrà vincere la concorrenza di Ekuban e Leonardo Pérez che danno la sensazione di partire ancora favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Ternana Virtus Francavilla, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 1,38 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 7,50 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 4,50 volte la cifra investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA