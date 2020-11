Diretta Cavese Ternana/ Streaming video tv: la capolista al Lamberti (Serie C)

DIRETTA CAVESE TERNANA: TUTTO FACILE PER LA CAPOLISTA?

Cavese Ternana, che verrà diretta dal signor Paride Tremolada, avrà il suo calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 7 novembre: per la nona giornata del campionato di Serie C 2020-2021 siamo al Simonetta Lamberti, dove arriva la capolista del girone C. Fino a questo momento la Ternana non ha sbagliato un colpo o quasi: questo raggruppamento ha ottime squadre ma i rossoverdi le guardano tutte dall’alto in basso, nell’ultimo turno hanno rifilato 5 gol al Catanzaro e procedono imbattuti, con la possibilità di allungare sulla concorrenza per mettere in chiaro di essere la compagine da battere. Gioca per la salvezza la Cavese, che si trova già in affanno ed è reduce da una partita rocambolesca, il pareggio per 4-4 contro il Potenza. Sarà interessante valutare se il fattore campo aiuterà i campani nella diretta di Cavese Ternana; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali, iniziando come sempre dalle scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA CAVESE TERNANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Cavese Ternana: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE TERNANA

Giacomo Modica punta sul 4-3-3 per Cavese Ternana: Cannistrà può affiancare De Franco al centro della difesa, con Nunziante e Ricchi a percorrere le fasce e D’Andrea tra i pali; a centrocampo Migliorini sarà il riferimento per la squadra a cominciare dalle due mezzali, qui De Paoli e Gianluca Esposito sono insidiati da Cuccurullo e Pompetti ma ci sono dubbi anche nel reparto avanzato, con De Rosa e Zedadka che possono prendersi le maglie sugli esterni a scapito di Senesi (reduce però da una doppietta) e Russotto, la prima punta dovrebbe essere Vivacqua. La Ternana di Cristiano Lucarelli utilizza il 4-2-3-1: Palumbo e Paghera (in vantaggio su Damian) al centro dello schieramento, Kontek e Boben i centrali difensivi a protezione di Iannarilli, capitan Marino Defendi ormai stabilmente terzino destro con Mammarella sull’altro versante. In attacco c’è solo l’imbarazzo della scelta: Alexis Ferrante e Vantaggiato insidiano la maglia di Raicevic, Furlan e Diego Peralta possono agire da esterni in competizione con Partipilo e Torromino, l’unico certo del posto sembra a questo punto Falletti – per lui in ritorno in rossoverde – che agirà alle spalle della punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Cavese Ternana abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 1,85 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA