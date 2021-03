Diretta Test Motogp Losail 2021/ Streaming video tv: ancora in pista per il Day4

Siamo di nuovo in diretta da Losail per i test 2021 della Motogp: con oggi, giovedi 11 marzo 2021 daremo il via alla quarta giornata dei test sull’asfalto qatariota, l’unica sessione che verrà effettuata alla vigilia della prossima stagione del campionato del mondo. E che a cui ovviamente non vediamo l’ora di dare spazio. Questi test per la Motogp si stanno rivelando davvero essenziali per tutte le scuderie per mettere a punto le moto che saranno prossime protagoniste nel Mondiale 2021 della classe regina: e lo abbiamo già ribadito anche nei giorni scorsi. Dopo tutto, causa pandemia, i team non hanno trovato fin qui molto spazio per provare i propri prototipi e poi non dimentichiamo che il tracciato di Losail permette dei test in condizioni ambientali davvero uniche: temperature variabili e la possibilità di girare anche dopo il tramonto, per mettere a dura prova i modelli 2021 che sono stati presentati ufficialmente nelle scorse settimane. Ricordiamo pure che anche oggi, la diretta dei test della Motogp 2021 a Losail è prevista dalle ore 12.00 alle ore 19.00, sempre secondo il fuso orario italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp 2021 da Losail, che andranno in scena dalle ore 12.00 alle ore 19.00 italiane, cioè dalle ore 14.00 alle 21.00 locali, perché come accennato si potrà girare anche in notturna, come poi sarà anche in occasione del Gran Premio. Purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare – ma alle ore 23.00 – una puntata speciale della trasmissione Paddock Live Show per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL: IL DAY 3

Prima di dare spazio alla diretta dei test della Motogp 2021 di Losail per questa quarta giornata di grandi prove sull’asfalto qatariota, certo ci pare utilissimo rinfrescarci la memoria su quanto occorso solo ieri in pista. Come spesso accade, al via non è stato gran movimento in pista e pure si è dovuto attendere parecchio perché anche i big si facessero vedere. Pure arrivata a una temperatura di pista e aria accettabili, ecco che si è fatto sul serio a Losail. I primi a scendere in pista ieri i fratelli Espargaro e Mir, che hanno pure segnato i primi crono per la classifica. Abbiamo dovuto attendere parecchio perché anche i piloti della Yamaha si facessero vedere con Vinales (che ha mostrato una nuova carena) impegnato in long run, e Morbidelli e Quartararo che si sono messi in luce anche per il giro più veloce: altro programma per Valentino Rossi, mai particolarmente veloce e impegnato in piccoli run. È stato poi solo nelle ultime ore del pomeriggio che anche Zarco e Miller si sono messi a spingere e va detto che proprio l’australiano, come Quartararo hanno pure infranto il record che aveva fissato nel 2019 da Marc Marquez. Non così Bradl che incappato in una caduta in curva 2 ha deciso di chiudere anticipatamente il suo programma di lavoro com la Honda. Alla bandiera a scacchi il miglior tempo è rimasto in mano a Miller, segnato sull’1.53.183, ma con Quartararo distante un niente: chissà se i due torneranno a spingere anche oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA