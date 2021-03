Diretta test MotoGp 2021 Losail/ Streaming video tv: orari e classifica 3^ giornata

La diretta dei test MotoGp 2021 a Losail ricomincia oggi, mercoledì 10 marzo. Dopo un paio di giorni di pausa, si torna dunque a girare in pista in Qatar per questa sessione di test MotoGp 2021 che naturalmente segna una fondamentale tappa di avvicinamento all’ormai imminente Mondiale della MotoGp, che comincerà su questa stessa pista in Qatar a fine mese. In palio non c’è ancora nulla, ma i giorni di test che stiamo vivendo fra lo scorso weekend e questa settimana – saranno in totale cinque, perché si girerà anche giovedì e venerdì – saranno naturalmente molto importanti, perché ci daranno risposte molto significative sul livello di competitività e di affidabilità delle varie moto e diranno ad ogni team della MotoGp su quali aspetti avrà invece ancora da lavorare in vista dell’inizio del Motomondiale, che avrà luogo domenica 28 marzo proprio con il Gran Premio del Qatar a Losail. I motori della MotoGp si accenderanno per questa terza giornata dei test di Losail – la prima della seconda tranche – secondo le modalità che abbiamo già riscontrato sabato e domenica, dunque alle ore 12.00 italiane: in Qatar in gara si gira in notturna, di conseguenza anche in questa sessione di test si potrà girare sia di giorno sia dopo il tramonto. Questa è l’unica vera sessione di test prima del via al Motomondiale, a causa del Covid che ha fatto saltare ad esempio la tradizionale sessione di test a Sepang quest’inverno: ecco perché questi giorni di test MotoGp a Losail saranno importanti anche più del solito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp 2021 da Losail, che andranno in scena dalle ore 12.00 alle ore 19.00 italiane, cioè dalle ore 14.00 alle 21.00 locali, perché come accennato si potrà girare anche in notturna, come poi sarà anche in occasione del Gran Premio. Purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp di Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare – ma alle ore 23.00 – una puntata speciale della trasmissione Paddock Live Show per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail.

DIRETTA TEST MOTOGP 2021 LOSAIL: IL CONTESTO

Pur con tutte le cautele del caso, in vista della diretta dei test MotoGp 2021 a Losail potremmo cominciare a dire qualcosa su quanto si è visto nei giorni scorsi. I test non sono mai facili da analizzare dall’esterno, ma il fatto che si sia a meno di un mese dal primo Gran Premio fa pensare che tutti stiano già facendo maledettamente sul serio, anche se naturalmente non basta scorrere la classifica dei tempi, perché non tutti hanno cercato la prestazione pura. In ogni caso, domenica il primo posto è andato a Fabio Quartararo e questa è stata una importante dimostrazione di forza da parte del pilota francese appena promosso a ufficiale Yamaha al posto di un certo Valentino Rossi, eredità di certo non facile per chiunque. Conforta però il secondo posto di Jack Miller, l’australiano a sua volta fresco di promozione nel team ufficiale ma in casa Ducati. Miller infatti ha promosso la nuova carena della Rossa di Borgo Panigale, inoltre pure Francesco “Pecco” Bagnaia ha promosso la nuova Ducati. Pure l’Aprilia ha fatto molto bene con Aleix Espargaro, che si è lasciato sfuggire: “Adesso posso sognare”. Oggi che indicazioni arriveranno dalla diretta dei test MotoGp 2021 a Losail?



© RIPRODUZIONE RISERVATA