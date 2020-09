Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai 8^ tappa: finale a cronometro

Oggi lunedì 14 settembre calerà il sipario sulla diretta Tirreno Adriatico 2020, come da tradizione con la cronometro di San Benedetto del Tronto, una prova contro il tempo di 10 km che costituirà l’ottava tappa della Corsa dei Due Mari, quest’anno allungata di un giorno rispetto al solito. La cronometro di San Benedetto del Tronto è l’epilogo consueto della Tirreno Adriatico e un anno fa permise a Primoz Roglic di scavalcare Adam Yates per un solo secondo. A proposito della famiglia Yates, quest’anno è presente Simon, vincitore della tappa regina di montagna a Sassotetto e chiamato a fare meglio del fratello gemello nella cronometro che emetterà gli ultimi verdetti della Tirreno Adriatico 2020, una edizione trampolino di lancio per il Mondiale di Imola e per il Giro d’Italia. Ci piacerebbe ad esempio vedere in grande spolvero Filippo Ganna, che poi ritroveremo protagonista nelle prove contro il tempo sia ad Imola sia nella Corsa Rosa. Come sempre però sarà il cronometro ad emettere i suoi giudizi inappellabili…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO (8^ TAPPA)

Per seguire la Tirreno Adriatico 2020 in diretta tv, il canale di riferimento sarà Rai Due, dal momento che c’è riposo al Tour, anche se vi sarà su Rai Sport + HD una prima fascia dalle ore 13.00 per poi passare appunto su Rai Due con il racconto della ottava tappa cronometro di San Benedetto del Tronto garantita tramite la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Corsa dei Due Mari, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: PERCORSO 8^ TAPPA

Il percorso della ottava tappa che completerà la diretta Tirreno Adriatico 2020, la cronometro di San Benedetto del Tronto, che per essere precisi misurerà 10,050 km, sarà completamente pianeggiante ed è ben noto ai corridori della Tirreno Adriatico, visto che è esattamente lo stesso utilizzato nelle precedenti cinque edizioni a partire dal 2015 – e da molti più anni la Corsa dei Due Mari si chiude con una corsa contro il tempo a San Benedetto del Tronto, anche se in precedenza la cronometro era leggermente più breve. La pedana di partenza – in programma dalle ore 13.00 circa – sarà posta in viale delle Tamerici (Riva sud), da dove si procederà verso Porto d’Ascoli lungo il mare. Ci sarà un rilevamento cronometrico intermedio in Piazza Salvo d’Acquisto dopo 4,4 km, poi si proseguirà ancora per circa 750 metri prima di risalire su strade ampie e prevalentemente rettilinee fino a San Benedetto del Tronto, dove la corsa terminerà sul traguardo tradizionale di viale Buozzi (l’ultimo arrivo attorno alle ore 16.00). A 2,5 km dal traguardo una doppia curva immetterà sul lungo rettilineo d’arrivo. Un tracciato adatto agli specialisti, che si giocheranno il successo di tappa mentre per la classifica generale resta il dubbio su quanto possa incidere una frazione così breve.

