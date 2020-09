Diretta Tirreno Adriatico 2020/ Streaming video Rai: a Cascia per la 4^ tappa

La quarta tappa Terni-Cascia di 194 km attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di ciclismo, perché oggi giovedì 10 settembre la diretta Tirreno Adriatico 2020 si annuncia davvero interessante. Dopo i primi due giorni dedicati ai velocisti e dominati da Pascal Ackermann, dopo la tappa di ieri a Saturnia con lo strappo di Poggio Murella a vivacizzare il finale, eccoci a una tappa che possiamo definire di media montagna, con tre salite negli ultimi 60 km e un arrivo in discesa a Cascia che potrebbe chiamare all’azione anche i big più attesi di questa Corsa dei Due Mari il cui elenco dei partecipanti è di grandissimo prestigio, degno di fare concorrenza persino a una corsa che si svolge in contemporanea in Francia… L’arrivo in discesa potrebbe stuzzicare la fantasia ad esempio di Vincenzo Nibali, di certo da oggi alla Tirreno Adriatico 2020 inizieranno i “giochi” per la classifica generale, anche se l’arrivo in salita di domani al Sassotetto dovrebbe essere ancora più importante da questo punto di vista. In ogni caso, già oggi sarà una quarta tappa da non perdere per nessun motivo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO (4^ TAPPA)

Per seguire la Tirreno Adriatico 2020 in diretta tv, il canale di riferimento sarà come di consueto Rai Sport + HD, con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini. La telecronaca “ufficiale” sarà a partire dalle ore 14.00, ma già dalle 13.00 ci sarà spazio per il grande ciclismo in questa settimana pazzesca per le due ruote, osserviamo inoltre che le fasi decisive della corsa saranno certamente trasmesse anche su Rai Due, dove in contemporanea sarà data priorità al Tour de France. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Corsa dei Due Mari, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING DELLA TIRRENO ADRIATICO SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2020: PERCORSO 4^ TAPPA

Presentando la diretta Tirreno Adriatico 2020 per l’odierna quarta tappa Terni-Cascia, abbiamo già osservato che si tratterà di una insidiosa frazione di media montagna: di conseguenza, adesso andiamo a scoprire meglio tutte le caratteristiche del percorso. La partenza sarà in programma da Terni già dalle ore 11.00 e già dai primi chilometri non mancheranno alcuni saliscendi, seguiti poi da un lunghissimo falsopiano a salire che di fatto porterà la corsa fino ai piedi della salita della Forca di Gualdo, dove entreremo nei 60 km decisivi per questa quarta tappa della Tirreno Adriatico 2020. Questa prima salita sarà già piuttosto impegnativa, perché presenterà 10,4 km al 7,4% di pendenza media e punte fino al 12% di pendenza massima. Subito dopo il Gpm (km 143,5), ci sarà immediatamente un ulteriore strappo che porterà al traguardo volante di Castelluccio (km 147,8), poi un breve falsopiano a scendere ci porterà verso la salita per il secondo Gpm al Rifugio Perugia (km 157), questa di appena 3,5 km ma con punte fino al 10%. Lunga discesa verso Norcia, poi si tornerà a salire per affrontare il terzo e ultimo Gpm di giornata, collocato a Ospedaletto al km 182,6 al termine di 7 km di salita al 6,2% di pendenza media, molto facile nella sua prima parte e poi più impegnativa, con punte fino all’11%. Dal Gpm all’arrivo di Cascia sarà praticamente tutta discesa, ad eccezione dell’ultimo chilometro, che sarà in leggera salita, con pendenze del 3-4%.



