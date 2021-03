Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai: 7^ tappa, si chiude a cronometro

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: ATTESA PER FILIPPO GANNA!

La diretta Tirreno Adriatico 2021 oggi, martedì 16 marzo, culmina con la settima tappa, la cronometro di San Benedetto del Tronto di 10,1 km che come da tradizione anche quest’anno chiuderà la Corsa dei Due Mari. Una Tirreno Adriatico 2021 davvero meravigliosa e che oggi ci darà gli ultimi verdetti, con Filippo Ganna che naturalmente è l’uomo più atteso per conquistare la vittoria di tappa come era riuscito a fare già l’anno scorso, quando il trionfo nella cronometro di San Benedetto del Tronto era stato l’annuncio di vittorie ancora più belle nelle settimane seguenti – l’oro mondiale e le quattro tappe al Giro d’Italia. Un sigillo del campione del Mondo a cronometro nella prova contro il tempo suggellerebbe un’edizione destinata ad entrare negli annali della Tirreno Adriatico e non solo, come una delle corse più belle di sempre. Adesso dunque andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi anche la diretta della settima tappa della Tirreno Adriatico 2021, con la speranza che possa colorarsi con l’arcobaleno iridato del campione del Mondo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (7^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna settima tappa, cronometro a San Benedetto del Tronto, sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà davvero eccellente sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LO STREAMING DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Il percorso della settima tappa che completerà la diretta Tirreno Adriatico 2021, la cronometro di San Benedetto del Tronto di 10,1 km, sarà completamente pianeggiante, sulla falsariga di quello utilizzato nelle precedenti sei edizioni a partire dal 2015. La pedana di partenza – in programma dalle ore 13.20 circa – sarà posta in viale delle Tamerici (Riva sud), da dove si procederà verso Porto d’Ascoli lungo il mare. Ci sarà un rilevamento cronometrico intermedio in Piazza Salvo d’Acquisto dopo 4,4 km, poi si proseguirà sempre su strade ampie e prevalentemente rettilinee fino a San Benedetto del Tronto, dove la corsa terminerà sul traguardo tradizionale di viale Buozzi (l’ultimo arrivo attorno alle ore 16.15). Un tracciato adatto agli specialisti, che si giocheranno il successo di tappa con Filippo Ganna che è naturalmente il protagonista di spicco in tal senso. Poi calerà il sipario, lasciateci dire che questa è la più brutta notizia perché spiace che questa bellissima Tirreno Adriatico 2021 stia per finire…

