Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai: Lido di Fermo per la 6^ tappa

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: OGGI TOCCA AI VELOCISTI!

La diretta Tirreno Adriatico 2021 si avvicina sempre di più al suo epilogo e oggi, lunedì 15 marzo, la Corsa dei Due Mari ha in programma la sesta tappa Castelraimondo-Lido di Fermo di 169 km, una frazione che potrebbe essere favorevole ai velocisti, possibile rivincita dunque dello sprint di gruppo a ranghi compatti a Lido di Camaiore che fu vinto da Wout Van Aert. Le emozioni della Tirreno Adriatico 2021 sono state tante e con firme prestigiose, vedi ad esempio l’arrivo solitario di Tadej Pogacar a Prati di Tivo.

I velocisti puri non hanno avuto soddisfazioni finora, perché Julian Alaphilippe, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert hanno monopolizzato le tappe potenzialmente adatte anche agli sprinter, come ad esempio quella di Gualdo vinta dall’olandese, oggi ci sarà l’ultima occasione perché domani la Tirreno Adriatico 2021 si concluderà, come da consolidata tradizione, con una cronometro individuale a San Benedetto del Tronto. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di oggi, perché a dire il vero nemmeno la sesta tappa della Tirreno Adriatico 2021 sarà del tutto pianeggiante…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2021 (6^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2021 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna sesta tappa Castelraimondo-Lido di Fermo sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.15 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani e Alessandro Ballan, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà davvero eccellente sulla nostra tv di Stato. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2021 oggi ci offrirà la sesta tappa Castelraimondo-Lido di Fermo della Corsa dei Due Mari: abbiamo detto che potrebbe essere una frazione per velocisti, andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della frazione di 169 km interamente marchigiana, tra le province di Macerata e Fermo. La partenza avrà luogo alle ore 12.15 naturalmente da Castelraimondo e dobbiamo dire che di pianura ce ne sarà ben poca, anche se i saliscendi di oggi non sono paragonabili ai Muri di ieri ed è per questo motivo che indichiamo una volata di gruppo come lo scenario più probabile. Ci sarà comunque un Gpm a Monte San Giusto al km 62,8, mentre il finale sarà caratterizzato prima da un giro lungo e in seguito da altri quattro più brevi attorno all’arrivo di Lido di Fermo (sede in uno di questi passaggi anche del traguardo volante al km 135,4), con la salita di Capodarco che comunque non dovrebbe impensierire nessuno o quasi. Verosimile volata dunque su un rettilieno d’arrivo che si annuncia perfetto per gli sprinter…



