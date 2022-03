DIRETTA/ Tirreno Adriatico 2022 classifica, video streaming Rai: in strada, 6^ tappa!

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022, CLASSIFICA: SI COMINCIA

Sta per prendere il via la diretta della sesta tappa Apecchio Carpegna della Tirreno Adriatico 2022, ma dobbiamo ancora dare spazio alle prime dichiarazioni dopo il traguardo del grande protagonista di ieri, il vincitore di tappa Warren Barguil, che ha detto: “È fantastico. Volevo rimanere davanti nel finale. Credevo fosse una tappa adatta a me e che fosse il giorno perfetto per le fughe. Il mio compagno di squadra, amico e compagno di camera Clément Russo mi ha aiutato tanto. Sul muro finale ho dato tutto, sono stanchissimo ma ce l’ho fatta!”.

Per Warren Barguil, che in carriera ha saputo vincere due tappe alla Vuelta 2013 e altrettante più la maglia a pois di migliore scalatore al Tour 2017, si tratta della settima affermazione da professionista e la prima in Italia. Oggi però si decide tutto: il doppio Carpegna sarà determinante non solo per il successo di tappa ma anche per la classifica generale, dove Tadej Pogacar ha appena 9” di vantaggio su Remco Evenepoel. Parola dunque alla strada: la sesta tappa della Tirreno Adriatico 2022 comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 (6^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2022 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna sesta tappa Apecchio-Carpegna sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.30 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 14.50 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che la Tirreno Adriatico 2022 sarà disponibile per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. La Tirreno Adriatico 2022 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2022 SU RAI PLAY

OCCHIO ALLE SALITE E ALLA DISCESA FINALE…

La diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, sabato 12 marzo, ci proporrà la frazione regina di questa edizione della Corsa dei Due Mari: la sesta tappa Apecchio-Carpegna di 215 km è attesissima ed è chiamata a dare un volto ragionevolmente definitivo alla classifica generale della Tirreno Adriatico 2022, perché domani la conclusione dovrebbe essere allo sprint. Arriviamo dall’arrivo in salita di giovedì a Bellante e poi da un altro arrivo con la strada che sale, quello di ieri a Fermo al termine della tradizionale frazione dei Muri marchigiani, oggi invece ci attende la tappa di più alta montagna con la doppia ascesa del Monte Carpegna, anche se a dire il vero oggi sarà un arrivo in “discesa” in paese a Carpegna, dunque attenzione non solo alle salite…

Stavolta la salita sarà più lunga e adatta dunque agli scalatori rispetto alla esplosività necessaria sui Muri, ma la verità è che un fenomeno come Tadej Pogacar va forte ovunque. Il Monte Carpegna si lega nella storia del ciclismo – con alterne vicende – sia ad Eddy Merckx sia a Marco Pantani, quindi Pogacar ma anche tutti gli altri big della Corsa dei Due Mari avranno una ulteriore motivazione in più per cercare di lasciare il segno oggi sulla salita verso il Cippo di Carpegna. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire senza ulteriore indugio tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, nella sesta tappa Apecchio-Carpegna.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

Presentando la diretta Tirreno Adriatico 2022 abbiamo già tratteggiato il significato della frazione odierna nella Corsa dei Due Mari, andiamo allora adesso a presentare in maggiore dettaglio tutte le caratteristiche del percorso della sesta tappa Apecchio-Carpegna di 215 km, che sarà dunque notevole anche per quanto riguarda il chilometraggio, ma si svilupperà per intero sulle strade della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. La partenza avrà luogo da Apecchio alle ore 10.50, in considerazione della lunghezza e anche della difficoltà della frazione odierna, che farà soffrire non poco i corridori della Tirreno Adriatico 2022.

Non mancheranno i saliscendi già nella prima parte del percorso, come ad esempio il Gran Premio della Montagna collocato a Mombaroccio al km 88,2 oppure il traguardo volante collocato ad Urbino al km 125,7, anch’esso lungo un tratto di strada in salita, ma globalmente dobbiamo dire che i primi 170 km non saranno particolarmente impegnativi. Tutto cambierà quando la corsa arriverà a Frontino, dove si comincerà a salire verso Carpegna, anche se l’inizio formale del vero e proprio Monte Carpegna sarà nell’omonimo centro abitato: si tratta di 6 km con pendenza media al 9,9% per una salita che, dopo un primo chilometro al 7,2%, sarà poi quasi sempre sopra il 10% e con punte di pendenza massima al 15% nel secondo chilometro. Il primo scollinamento sarà al km 183,9, seguito dalla discesa e immediatamente dalla seconda salita, con GPM al km 203. La discesa terminerà a circa 2 km dall’arrivo di Carpegna, che saranno in leggera salita.

CLASSIFICA TIRRENO ADRIATICO 2022

1. Tadej Pogacar in 18h17’08”

2. Remco Evenepoel a 9”

3. Thymen Arensman a 43”

4. Jonas Vingegaard a 45”

5. Miguel Angel Lopez a 1’00”

6. Richie Porte s.t.

7. Tao Geoghegan Hart a 1’02”

8. Jai Hindley a 1’06”

9. Enric Mas a 1’11”

10. Wilco Kelderman a 1’14”



