DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022/ Video streaming Rai, classifica: via alla 7^ tappa!

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022, CLASSIFICA: VIA ALLA 7^ TAPPA!

Tutto è pronto per il via alla diretta Tirreno Adriatico 2022 per la settima e ultima tappa. A San Benedetto del Tronto dovrebbe essere una giornata dedicata ai velocisti, quindi non è in discussione la maglia azzurra di leader della classifica generale per uno scatenato Tadej Pogacar, che anche ieri ha dato spettacolo e si è confermato superiore a tutti gli avversari. Nelle dichiarazioni invece lo sloveno è più modesto: “Non penso di essere imbattibile, neanche quando vinco per distacco. Penso sempre che qualcuno possa rientrare su di me, riprendermi e magari anche attaccare – ha affermato ieri in conferenza stampa -. Non sottovaluto mai nessuno e penso a concentrarmi su me stesso. Oggi abbiamo tenuto un bel passo, quando Mikel (Landa, ndR) è scattato non mi piaceva il suo cambio di ritmo e quindi sono partito andando al mio di ritmo fino alla vetta.

Sono andato un po’ in difficoltà a causa del freddo, ero veramente a tutta. E’ stato difficile scendere e sono contento di aver preso la seconda discesa da solo evitando cadute. E’ difficile correre con il freddo, che non mi piace, dopo il caldo dell’UAE Tour. Sono nato nell’anno in cui Pantani ha vinto il Tour de France quindi non ho potuto seguire la sua carriera ma oggi è stato speciale vedere tutti i tifosi che hanno portato dei pezzi della sua storia ai lati delle strade”, ha concluso Pogacar ricordando i tanti omaggi per il Pirata sul Carpegna. Adesso però siamo pronti a tornare in strada: la settima tappa della Tirreno Adriatico 2022 inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022 (7^ TAPPA)

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2022 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto sarà per le sue fasi salienti dalle ore 14.10 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.45 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che la Tirreno Adriatico 2022 sarà disponibile per tutti anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore. La Tirreno Adriatico 2022 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2022 SU RAI PLAY

TIRRENO ADRIATICO 2022, CLASSIFICA: FINALE ALLO SPRINT

La diretta Tirreno Adriatico 2022 si completerà oggi, domenica 13 marzo, ultimo giorno di questa edizione della Corsa dei Due Mari che ha cambiato date per disputarsi dal lunedì alla domenica: la settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto di 159 km a dire il vero non dovrebbe lasciare il segno sulla classifica generale della Tirreno Adriatico 2022, ormai definitiva dopo il tappone di ieri con arrivo a Carpegna ed ennesima dimostrazione di classe da parte di Tadej Pogacar, perché oggi invece ci attende quasi certamente una conclusione allo sprint. A San Benedetto del Tronto infatti oggi non ci sarà la solita cronometro, che è stata spostata al primo giorno, di conseguenza ci attendiamo lo spettacolo delle ruote veloci, che negli ultimi giorni hanno sofferto parecchio.

Certo, a volere essere pignoli dobbiamo dire che forse avere l’ultima tappa pianeggiante toglie un po’ di emozioni a una corsa che ha emesso ieri i suoi verdetti più importanti con Pogacar indiscusso dominatore, ma la Tirreno Adriatico 2022 ci ha comunque fatto divertire tantissimo finora, con emozioni sparse ovunque, a volte anche quando non ce lo aspettavamo, quindi anche oggi la seguiremo con attenzione. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire senza ulteriore indugio tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2022 oggi, nella settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2022: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Presentando la diretta Tirreno Adriatico 2022 abbiamo già indicato cosa aspettarci dalla frazione odierna della Corsa dei Due Mari, andiamo allora adesso a presentare in maggiore dettaglio tutte le caratteristiche del percorso della settima tappa San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto di 159 km, che si svilupperà per intero sulle strade della provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. La partenza avrà luogo naturalmente da San Benedetto del Tronto alle ore 11.15, nonostante il tracciato sia piuttosto breve e nemmeno troppo impegnativo, ma questo perché l’arrivo della tappa e dell’intera Tirreno Adriatico 2022 sarà prima del previsto, indicativamente appena dopo le 15.00.

Non mancheranno i saliscendi nella prima parte del percorso, fino all’ultimo Gran Premio della Montagna della corsa, che sarà collocato a Ripatransone al km 69, ma poi ci sarà la discesa che ci porterà in pianura e gli ultimi 80 km saranno completamente pianeggianti, naturalmente l’ideale per le squadre dei velocisti per preparare uno sprint a ranghi compatti. Ci sarà un circuito di circa 15 km da ripetere cinque volte fra San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli, con il traguardo volante collocato proprio a San Benedetto del Tronto al km 115,4 al termine del secondo giro, mentre in vista dell’arrivo e della presumibile volata è da segnalare l’ultima doppia curva a circa 1 km dallo striscione del traguardo.

CLASSIFICA TIRRENO ADRIATICO 2022

1. Tadej Pogacar in 23h45’55”

2. Jonas Vingegaard a 1’52”

3. Mikel Landa a 2’33”

4. Richie Porte a 2’44”

5. Jai Hindley a 3’05”

6. Thymen Arensman a 3’16”

7. Damiano Caruso a 3’20”

8. Thibaut Pinot a 3’37”

9. Pello Bilbao a 3’51”

10. Giulio Ciccone a 4’03”



