DIRETTA/ Tolosa Benfica video streaming tv: le Aquile difendono un gol di vantaggio (22 febbraio 2024)

DIRETTA TOLOSA BENFICA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Tolosa Benfica possiamo dire che le due squadre si affrontano per la seconda volta nel corso della loro storia: il primo incrocio ovviamente è quello della partita di andata, che si è giocata una settimana fa al Da Luz. Era stata la prima di sempre anche come sfida tra i due allenatori Carles Martinez e Roger Schmidt; il Benfica ha così aggiunto un’altra avversaria alla sua lunghissima storia europea, anche gloriosa negli anni Sessanta e poi progressivamente calata anche se certi picchi non sono mai mancati, pur senza mai tornare a sollevare un trofeo nonostante qualche finale raggiunta.

Sia come sia, il 15 febbraio a Lisbona il Benfica aveva vinto prendendosi un vantaggio non indifferente nel playoff di Europa League: era successo tutto nella seconda metà del secondo tempo. Vantaggio lusitano con un rigore di Angel Di Maria, pareggio di Mikkel Desler a un quarto d’ora dal termine e, proprio quando sembrava che la partita dovesse terminare in parità, l’arbitro aveva assegnato un altro penalty al Benfica per un fallo su Marcos Leonardo. Di Maria, freddissimo, aveva nuovamente battuto Guillaume Restes consegnando la vittoria ai suoi; si riparte dunque da qui, e adesso sarà interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Tolosa Benfica… (agg. di Claudio Franceschini)

TOLOSA BENFICA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Tolosa Benfica sarà trasmessa in chiaro su Cielo, ma anche su Sky e Dazn. Dunque non bisognerà avere nessun abbonamento bensì basterà mettere sul canale 26 del digitale terreste. Se invece volete vederla su Sky o Dazn, Naturalmente bisognerà avere l’abbonamento alle rispettive emittenti.

La diretta streaming Tolosa Benfica sarà accessibile sul sito di Tv8 così come su Sky Go oppure dall’app di Dazn, entrambe scaricabili su qualsiasi dispositivo come pc, smartphone, tablet e console di gioco.

DIRETTA TOLOSA BENFICA, ANDATA AI PORTOGHESI

La diretta Tolosa Benfica, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 18:45, racconta del ritorno dei sedicesimi di Europa League. All’andata i portoghesi vinsero 2-1 al da Luz davanti ad oltre 56.000 spettatori grazie a due calci di rigore trasformati da Di Maria, il primo al 68′ e il secondo al 98′ dopo che il Tolosa aveva accorciato con Desier al 75′. Sul fatto da rigore, Mawissa Elebi è stato espulso per somma di ammonizioni.

Per il Tolosa sarà fondamentale approcciare bene alla partita per cercare di imbastire la rimonta già nel primo tempo. D’altronde si tratta di un solo gol di svantaggio col fattore casa a favore. Il Benfica si recherà al Municipal, dove sono previste 30.000 persone, con la consapevolezza che quel gol in più possa fare la differenza.

TOLOSA BENFICA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Tolosa Benfica vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Restes, difesa a quattro con Desler, Costa, Nicolaisen e Diarra. In mediana ci saranno Spierings e Sierro con Donnum, Gboho e Suazo alle spalle di Dallinga.

Risponde il Benfica col medesimo modulo. Tra i pali Trubin, pacchetto arretrato composto da Aursnes, Antonio Silva, Otamendi e Carreras. A centrocampo spazio per Neves e Kock mentre la batteria di trequartisti è formata da Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario. Unica punta Cabral, ex Fiorentina.

TOLOSA BENFICA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Tolosa Benfica danno per favorita la squadra ospite a 1.85. Secondo bet365, l’1 è dato a 4.20 mentre la X a 3.60.

L’Over 2.5 è offerto a 1.84 contro i 2.06 dell’Under invece Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.70 e 2.05. Chiudiamo con le qualificazioni: i francesi sono dati a 6 mentre il Benfica a 1.13.











