DIRETTA/ Tolosa Roma (risultato finale 2-1): la decide Begraoui! (6 agosto 2023)

DIRETTA TOLOSA ROMA (RISULTATO FINALE 2-1): LA DECIDE BEGRAOUI!

Roma beffata nel finale nell’amichevole in casa del Tolosa: i francesi padroni di casa si prendono la vittoria finale al 90′ con Begraoui che brucia sul tempo Smalling in area di rigore e poi piazza alle spalle di Svilar. Al 33′ la Roma aveva avuto a sua volta il pallone del vantaggio con una girata di Pellegrini che aveva chiamato Restas al grande intervento a mano aperta. Roma sconfitta con un secondo tempo a tratti opaco, meglio la prima frazione dei giallorossi illuminata dalla grande punizione di Dybala. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Cesena Entella (risultato 2-0) video streaming tv: Ciofi raddoppia! (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

TOLOSA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Tolosa Roma sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Tolosa Roma arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società giallorossa.

Diretta/ Feralpisalò Vicenza (risultato 2-0) streaming video tv: tiro di Ronaldo (Coppa Italia,6 agosto 2023)

SVILAR ATTENTO

Cambi per la Roma: fuori Rui Patricio, Ndicka, Aouar e Zalewski, dentro Svilar, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy. Un cambio anche per il Tolosa: fuori Magri, dentro Diarra. Svilar esce bene su un cross di Aboukhlal ma le emozioni latitano ad inizio ripresa, al 19′ sempre Svilar deve sventare una conclusione di Costa, i francesi sembrano aver preso in mano l’iniziativa e la Roma sembra avere molte meno idee offensive dopo l’uscita dal campo di Paulo Dybala. (agg. di Fabio Belli)

CAPOLAVORO DYBALA!

La Roma traballa in difesa ma riesce a trovare il pareggio con un autentico capolavoro di Paulo Dybala: pennellata su punizione della Joya, la specialità dell’argentina. Al 32′ Restes smanaccia su un pallone di Zalewski che pareva indirizzato sotto la traversa. Al 36′ Pellegrini prende il posto di Dybala, che esce precauzionalmente ma senza destare preoccupazioni particolari. Roma che chiude in avanti il primo tempo ma si va all’intervallo sull’1-1 al “Municipal” di Tolosa. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Girona Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Immobile (6 agosto 2023)

SBLOCCA SUBITO DALLINGA

Dopo appena 5′ Tolosa già in vantaggio: incomprensione tra Kistensen e Belotti, ripartono i francesi e Dallinga anticipa N’Dicka insaccando l’1-0. La Roma prova a reagire ma al 18′ è ancora il Tolosa a pungere, con Dallinga che di testa stavolta non indirizza il pallone in porta, lasciato colpevolmente solo dalla difesa giallorossa. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. TOLOSA (3-4-3): Restes; Suazo, Nicolaisen, Costa; Desler, Sierro, Casseres, Genreau; Magri, Aboukhlal, Dallinga. All.: Martinez. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Belotti. All.: Mourinho. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TOLOSA ROMA: CLIMA COMPLICATO IN CASA GIALLOROSSA!

Tolosa Roma, in diretta dallo stadio Municipal di Tolosa, si giocherà alle ore 19.30 di domenica 6 agosto 2023. La Roma di José Mourinho è ormai giunta alla penultima amichevole di preparazione prima dell’inizio della prossima Serie A. In questa fase di avvicinamento, i giallorossi si misureranno contro il Tolosa, una squadra della Ligue 1 francese, a soli sette giorni dall’avvio del campionato francese. Entrambe le squadre parteciperanno all’Europa League nella prossima stagione e potrebbe darsi che si trovino a incrociarsi nelle settimane a venire.

Il Tolosa, che quest’anno punterà ancora alla salvezza, ha sorpreso l’anno scorso guadagnandosi l’accesso all’Europa League grazie alla vittoria nella coppa di Francia. La guida tecnica della squadra sarà ancora affidata a Montanier, che punta a guidare la squadra verso un’altra stagione di successi. Dall’altro lato, José Mourinho, in attesa di rinforzi dal calciomercato, sta lavorando per forgiare una squadra competitiva e ambiziosa. Nell’ultima amichevole disputata, la Roma ha ottenuto un successo per 4-2 contro la Farense, dimostrando di essere in buona forma e pronta ad affrontare la nuova stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TOLOSA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Tolosa Roma, match che andrà in scena allo stadio Municipal di Tolosa. Per il Tolosa, Carles Martinez Novell schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Haug; Desler, Suazo, Nicolaisen; Casseres Jr., Genreau, Sierro, Costa; Bangre, Onaiwu, Cissoko. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

TOLOSA ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tolosa Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Tolosa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA