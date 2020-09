Diretta/ Torino Atalanta: streaming video e tv: granata già sotto esame (Serie A)

DIRETTA TORINO ATALANTA: PER IL TORO E’ GIÀ UNA SFIDA DECISIVA!

La diretta Torino Atalanta, sabato 26 settembre alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà un match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Si tratterà però di fatto dell’esordio assoluto dei bergamaschi nella nuova stagione, con la squadra di Gasperini che ha potuto usufruire del rinvio del match contro la Lazio dopo aver terminato a metà agosto la scorsa Champions League. Dopo due terzi posti consecutivi l’Atalanta è chiamata a una difficile conferma con una squadra che comunque in larghissima parte è quella che ha stupito nelle ultime due stagioni. Dall’altra parte è già tempo di cercare riscatto per il Toro che ha perso il match d’esordio in casa della Fiorentina sabato scorso. Dopo un inizio discreto la squadra di Giampaolo ha subito il gioco dei viola e solo le parate di Sirigu hanno tenuto a galla i granata fino alla fine, quando a pochi minuti dal novantesimo Castrovilli ha siglato il gol vittoria per la Fiorentina. Un quadro da ribaltare con il Torino che dovrà dimostrare soprattutto di saper individuare soluzioni offensive più efficaci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE TORINO ATALANTA

La diretta tv di Torino Atalanta viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport Serie A e dunque accedendo al canale 202 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Torino Atalanta, sabato 26 settembre alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Il Torino allenato da Marco Giampaolo dovrebbe affrontare il match con un 4-3-1-2 così schierato: Sirigu in porta; Izzo sulla fascia destra, Bremer e Nkoulou centrali e Ansaldi laterale mancino sulla difesa a quattro; Meité, Rincon e Linetty saranno i tre titolari a centrocampo, mentre Berenguer si muoverà da trequartista alle spalle di Belotti e Zaza. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sceglierà il 3-4-2-1 come modulo di partenza e questo undici titolare: Sportiello tra i pali; Toloi, Palomino e Djimsiti titolari nella difesa a tre; Hateboer laterale di destra, de Roon e Freuler centrali di centrocampo e Gosens sulla fascia sinistra. Gomez e Malinovskyi saranno di supporto all’unica punta di ruolo, Duvan Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per Torino Atalanta vedono la formazione di casa quotata 4.50 per la vittoria, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.25 e la vittoria in trasferta quotata 1.70. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota dell’over 2.5 fissata a 1.50, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 2.40.



