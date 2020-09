Diretta Fiorentina Torino/ Streaming video tv: riparte la Serie A! (1^ giornata)

DIRETTA FIORENTINA TORINO: RIECCO LA SERIE A!

Fiorentina Torino, in diretta dallo stadio Artemio Franchi, si gioca alle ore 18:00 di sabato 19 settembre: con questa partita valida per la 1^ giornata inizia ufficialmente il campionato di Serie A 2020-2021. E’ la stagione della ripartenza, dopo il lungo lockdown che ha rivoluzionato l’annata precedente; la Fiorentina vuole finalmente insediarsi concretamente nella lotta per le posizioni europee forte dello stesso allenatore (Beppe Iachini) della conferma di Franck Ribéry e di un gruppo che ha un anno di esperienza in più, cosa che naturalmente potrebbe avere il suo giusto peso. Stagione invece complessa quella del Torino, che ha rischiato la retrocessione e a metà torneo aveva dato il benservito a Walter Mazzarri; Moreno Longo si è confermato un traghettatore e la squadra granata è stata affidata a Marco Giampaolo, lui pure a caccia di riscatto dopo l’esonero subito dal Milan. Ora, aspettando che la diretta di Fiorentina Torino prenda il via, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Franchi, leggendo in modo più esaustivo le probabili formazioni.

FIORENTINA TORINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino sarà affidata a Sky Sport Serie A, canale disponibile al numero 202 del decoder satellitare e dunque accessibile in esclusiva ai soli abbonati. In assenza di un televisore la partita di campionato si potrà seguire anche tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e fornisce il servizio di diretta streaming video che ciascun cliente potrà installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Anche per Fiorentina Torino Iachini se la gioca con il 3-4-3: formazione sostanzialmente identica a quella dell’anno scorso perché Sofyan Amrabat è squalificato, dunque in mezzo al campo ci saranno Pulgar e Castrovilli con Bonaventura che potrebbe avere il posto sull’esterno sinistro, dove in vantaggio c’è Biraghi. A destra agisce Lirola, davanti al portiere Dragowski il terzetto classico Milenkovic-German Pezzella-Caceres; il tridente delle meraviglie prevede Federico Chiesa e Ribéry sulle corsie, con Kouamé che invece agirà da prima punta. Consueto 4-3-1-2 per Giampaolo: il primo Torino della sua gestione punterà su Izzo e Nkoulou davanti a Sirigu, mentre i terzini dovrebbero essere Vojvoda e Ansaldi che dunque torna a fare l’esterno basso. In mediana ci saranno la fisicità di Meité e la versatilità di Linetty, i due giocheranno sulle mezzali dando supporto a Lukic che dovrebbe essere scelto come regista basso. Il trequartista sarà presumibilmente Verdi, che accompagnerà il tandem Zaza-Belotti. Edera e Berenguer sono comunque pronti a recitare la loro parte, magari a partita in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Fiorentina Torino le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai indicano nella squadra viola la favorita, anche in maniera chiara: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di incassare una vincita corrispondente a 1,85 volte la puntata, contro il valore di 4,00 che è invece stato posto sul segno 2 per il successo esterno dei granata. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,65 volte quanto messo sul piatto con questo bookmaker.



