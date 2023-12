DIRETTA/ Torino Atalanta video streaming tv: meglio la Dea nei precedenti recenti (4 dicembre 2023, Serie A)

DIRETTA TORINO ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta di Torino Atalanta evidenzia due squadre che nelle ultime 5 partite si sono ritrovate a spartirsi in due occasioni un punto e nelle restanti tre successi per i bergamaschi. Le 5 sfide hanno evidenziato 24 gol. Una media di quasi 5 gol a partita che ha sempre regalato tante gioie soprattutto ai tifosi neutrali. La prima sfida da segnalare è quella terminata con il risultato di 3-3. Per l’Atalanta in gol Gosens, Ilicic e Muriel. Per il Torino in rete Bonazzoli, Belotti e Bremer. Gara successiva terminata con il successo dei bergamaschi con i gol di Muriel e Piccoli negli ultimi istanti di gara.

Pareggio pirotecnico quello del 27 Aprile 2022, match terminato con il risultato di 4-4. Per l’Atalanta doppietta per il colombiano Muriel, Pasalic e De Roon. In casa Torino autogol di Freuler dell’Atalanta e reti di Lukic (doppietta) e Sanabria. Le ultime due sfide sono terminate entrambe con successi da parte dei nerazzurri. La prima con il risultato di 3-1 con la tripletta dell’olandese Koopmeiners. La seconda grazie alle reti di Zappacosta e Zapata, quest’ultimo passato in questo calciomercato al Torino. (Marco Genduso)

DIRETTA TORINO ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Torino Atalanta con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TORINO ATALANTA: DEA PER IL RISCATTO!

Torino Atalanta, in diretta lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico – Grande Torino, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Allievo contro maestro, un grande classico che si ripete tra Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, a caccia di riscatto dopo una giornata particolarmente negativa per le rispettive squadre.

Il Torino occupa il dodicesimo posto in classifica con 16 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Zapata e compagni arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Bologna. L’Atalanta, invece, condivide il settimo posto con la Fiorentina a quota 20 punti, raccolti grazie a sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Un punto nelle ultime tre per la Dea, sconfitta 1-2 nell’ultimo turno dal Napoli di Mazzarri.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Qualche nodo da sciogliere per Juric e Gasperini, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Atalanta. Partiamo dai granata, ancora privi di Schuurs, Ricci, N’Guessan e Sazonov. Il modulo è il collaudato 3-4-1-2: Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda, Vlasic, Sanabria, Zapata. Passiamo adesso alla Dea, Gasp senza Tourè, Palomino, Toloi e Zappacosta. Nerazzurri schierati con il 3-4-2-1: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Pasalic, Lookman, Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Atalanta vedono favorita la formazione di Gasperini. Andiamo a conoscere i numeri messi a punto dai bookmakers di Eurobet: la vittoria dei granata è a 2,95, il pareggio è a 3,15, mentre il successo della Dea è a 1,45. L’Under 2,5 è dato a 1,65, con l’Over 2,5 a 2,10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,82 e 1,90.











