Diretta Torino Bologna Primavera/ Streaming video tv: i granata sono in crisi

Torino Bologna Primavera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, è il posticipo della settima giornata del campionato Primavera 1 che si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 novembre 2019. Torino Bologna Primavera mette sotto i riflettori la crisi dei giovani granata, tradizionalmente una delle formazioni più forti a livello giovanile ma in difficoltà in questo campionato: nella scorsa giornata sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria e in classifica i punti sono solamente quattro, dunque al momento il Torino Primavera sarebbe invischiato nella lotta per la salvezza. Si fa dunque preferire il Bologna, che ha già 9 punti nonostante settimana scorsa non abbia giocato la partita contro l’Inter, che è stata rinviata. L’ultima uscita dei rossoblù è il successo per 2-0 proprio contro la Sampdoria che poi ha travolto il Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

Esaminando le probabili formazioni di Torino Bologna Primavera, è legittimo chiederci se Marco Sesia porterà cambiamenti dopo la batosta subita contro la Sampdoria. Di base comunque possiamo disegnare un 3-5-2 con Ghazoini, Buongiorno ed Enrici nella difesa a tre davanti al portiere Trombini; nella folta mediana a cinque ipotizziamo titolari da destra a sinistra Singo, Onisa, Sandri, Rotella e Ricossa, infine in attacco ecco il possibile tandem titolare formato da Gonella e Rauti. La risposta del Bologna allenato da Emanuele Troise dovrebbe concretizzarsi in un 4-3-3 con questi possibili titolari: in porta Molla; difesa con Lunghi, Portanova, Khailoti e Visconti da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Koutsoupias, Mazza e Stanzani, infine nel tridente i due esterni Juwara e Cangiano in appoggio alla prima punta Rocchi.



