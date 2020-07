Diretta Torino Brescia/ Streaming video tv: i granata non possono sbagliare (Serie A)

Torino Brescia va in scena in diretta dallo stadio Olimpico, e vale per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:45 di mercoledì 8 luglio in quella che possiamo definire come una sfida per la salvezza, anche se ci sono 10 punti di differenza e i presupposti sono ben diversi per le due squadre. Il Brescia ha sì battuto un colpo battendo a sorpresa il Verona, ma sembra essere un fuoco di paglia: la quota salvezza è adesso di 6 punti, ci sarebbero assolutamente i margini per rimanere in Serie A ma bisogna fare i conti anche con altre squadre, ed è soprattutto per questo che non sarà affatto semplice. Così anche per il Torino: Moreno Longo ha vinto una sola partita nella sua gestione, e dopo il successo sull’Udinese i granata si sono nuovamente seduti. Il pesante ko nel derby ha lasciato invariato il vantaggio sulla zona calda: certo nell’immediato i granata sono al sicuro, ma attenzione a non mordere troppo il freno. Ora possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando con maggiore attenzione le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Brescia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque su questa emittente e ovviamente la visione sarà riservata ai soli clienti, i quali come sempre – in assenza di un televisore – potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BRESCIA

Non inizia certo bene Torino Brescia per Longo, che perde Izzo: il difensore è squalificato, e allora Nkoulou torna titolare affiancato dai due brasiliani Lyanco e Bremer. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1: sono Berenguer e Verdi i due candidati a giocare sulla trequarti in appoggio a capitan Belotti, in questo modo si libererebbe un posto sulla corsia sinistra dove Ola Aina può vincere il ballottaggio con Ansaldi. Sull’altro lato del campo spazio a De Silvestri, mentre nel settore nevralgico dovrebbero trovare posto Lukic e Meité anche se Rincon sembra pronto a tornare titolare.

Il Brescia si presenta con un 4-3-1-2 nel quale le certezze si chiamano Tonali, schierato in mezzo al campo, e Alfredo Donnarumma tornato a segnare con grande regolarità; è tornato Chancellor che dunque si gioca il posto con Mateju al centro della difesa, sembra invece andare verso la conferma Papetti così come il portiere Joronen e i due terzini Sabelli e Semprini. Le due mezzali possono essere Bjarnason e Dessena, ma c’è l’alternativa Zmrhal: con lui in mezzo, Spalek sarà quasi certamente il trequartista mentre a completare la formazione, come secondo attaccante, sarà Torregrossa.

QUOTE E PRONOSTICO

A partire favoriti nel pronostico su Torino Brescia – tracciato dall’agenzia Snai – sono i granata, e anche in maniera netta: il segno 1 per la loro vittoria porta in dote una vincita corrispondente a 1,63 volte quanto messo sul piatto, mentre già per il pareggio (segno X) arriviamo ad un valore pari a 3,80 volte la vostra puntata. Vale 5,50 volte la giocata con questo bookmaker il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’ipotesi del successo esterno delle rondinelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA