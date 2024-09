DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA: UN MATCH DELICATO

Imperdibile l’appuntamento con la diretta Cagliari Inter Primavera alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 settembre 2024, nel contesto della quarta giornata del campionato giovanile. Gli ospiti nerazzurri devono dare segnali di crescita dopo un inizio di stagione contraddittorio, con la vittoria contro la Cremonese che aveva sbloccato l’Inter Primavera dopo il modesto bottino di un solo punto all’attivo nelle prime due giornate, motivo per cui è richiesta una conferma oggi, nella diretta Cagliari Inter Primavera.

La partita odierna potrebbe però aiutarci a capire meglio il valore anche dei rossoblù sardi, che prima della sosta avevano raccolto una vittoria e due sconfitte, con il fattore campo sempre decisivo. Il Cagliari allora cercherà di approfittare del fatto che oggi si gioca in Sardegna, però naturalmente non sarà facile comunque, contro un’Inter che non può lasciare troppi punti per strada in questa prima parte del campionato: quali saranno allora i verdetti che ci darà la diretta Cagliari Inter Primavera? Lo dirà il campo…

CAGLIARI INTER PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Per un sabato pomeriggio in compagnia della diretta tv Cagliari Inter Primavera, tifosi ed appassionati potranno rivolgersi ancora una volta ai canali di Sportitalia, che da anni detiene i diritti per il Campionato Primavera 1. Di conseguenza, saranno proprio il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia a offrire anche la diretta streaming video Cagliari Inter Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER PRIMAVERA

Adesso possiamo fare qualche considerazione anche circa le probabili formazioni per la diretta Cagliari Inter Primavera. Fabio Pisacane potrebbe schierare l’undici sardo secondo il modulo 3-5-2 nel quale il portiere Auseklis è protetto dai tre difensori Marini, Cogoni e Pintus; a centrocampo ecco invece i due esterni Arba e Langella più Marcolini, Simonetta e Balde nel cuore della mediana; infine, Achour e Vinciguerra dovrebbero essere i due attaccanti del Cagliari Primavera.

La risposta dell’Inter Primavera potrebbe essere affidata a un modulo 4-3-3. Quanto ai possibili titolari per l’allenatore nerazzurro Andrea Zanchetta, potremmo citare Calligaris in porta e davanti a lui i quattro difensori Aidoo, Garonetti, Alexiou e Motta; a centrocampo ecco Berenbruch, Bovo e Topalovic; infine, il tridente offensivo dell’Inter Primavera oggi potrebbe prevedere il centravanti Spinaccè affiancato dalle due ali De Pieri e Mosconi.