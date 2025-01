DIRETTA TORINO CAGLIARI (RISULTATO 1-0): RICCI CERCA SUBITO IL RADDOPPIO

Già al 7’, il Torino passa in vantaggio con un’azione corale di grande qualità: Vlasic apre sulla destra per Lazaro, che avanza e premia l’inserimento centrale di Ricci. Quest’ultimo entra in area e serve un assist perfetto per Adams, il quale controlla e lascia partire un bolide sotto la traversa, superando un incolpevole Caprile. Al 16’, Ricci tenta la conclusione dalla distanza dopo uno scambio con Vlasic, ma il tiro viene respinto da Obert. Poco dopo, un tocco di braccio di Lazaro interrompe l’azione, senza ulteriori sviluppi per il Cagliari. La squadra di Nicola prova a guadagnare metri sul campo, ma la difesa granata si dimostra solida: al 22’, Marin lancia in area per Piccoli, che cerca Gaetano con una sponda, ma il pallone viene prontamente recuperato dalla retroguardia del Torino. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TORINO CAGLIARI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi non potesse vivere le emozioni dello Stadio Olimpico Grande Torino, la diretta Torino Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Arriva il momento delle statistiche anche per la diretta di Torino Cagliari, un match che nasconde molto nei suoi dati perché i trend delle due compagini saltano subito all’occhio una volta studiati i numeri. Iniziamo quindi con l’obiettivo di capire come giocano le due squadre, e poi vediamo anche chi potrebbe essere o meno la favorita alla fine dei novanta minuti. Partiamo con il Toro, la squadra di Vanoli gioca un calcio molto basato sul passaggio diretto, quasi 350 i passaggi della squadra di casa in media. Il problema però è in attacco perché la squadra senza Zapata senza solo 1 gol a partita secondo il calcolo AVG, prima dell’infortunio del colombiano invece la squadra viaggiava sull’1,8 di media.

Il Cagliari invece gioca molto sulle ripartenze ma anche sulla corsa, dove infatti abbiamo quasi 8 km percorsi in media dalla squadra di Nicola che riesce a segnare anche un punto percentuale in più rispetto ai granata di Vanoli. La squadra però subisce quasi un e mezzo a partita quindi potremmo assistere ad un pareggio equilibrato, andrà cosi? Vediamo il commento live della diretta di Torino Cagliari. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Njie, Yesin. Allenatore: Vanoli. CAGLIARI (4–4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Marin, Deiola, Felici; Gaetano; Piccoli. A disposizione: Iliev, Sherri, Augello, Dopo, Lapadula, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Mutandwa. Allenatore: Nicola. (agg. Gianmarco Mannara)

VANOLI E NICOLA SI GIOCANO LA SALVEZZA

La ventiduesima giornata di Serie A inizierà allo Stadio Olimpico Grande Torino dove entrerà nel vivo la diretta Torino Cagliari con calcio d’inizio alle 20,45 di venerdì 24 gennaio. La sfida è tra due squadre che si stanno giocando la salvezza e cercano tre punti per dare continuità. Il Torino di Vanoli arriva da due pareggi consecutivi contro Juventus e Fiorentina e la squadra ha dimostrato un nuovo assetto tattico che fa sperare i tifosi granata. Periodo positivo per il Cagliari di Nicola che arriva da tre risultati utili consecutivi e ha vinto per 4 a 1 nell’ultima giornata in casa contro il Lecce.

TORINO CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le probabili formazioni in vista di questa delicata sfida salvezza che potrebbe modificare il futuro delle due squadre. Il Torino di Vanoli andrà in campo con il solito 3-5-2 camaleontico con Milinkovic-Savic titolare e capitano dei granata. Masina, Maripan e Coco formeranno il trio difensivo con Lazaro e Pedersen sulle fasce. Ricci, Gineitis e Vlasic comporranno il centrocampo mentre le due punte saranno ancora Adams e Karamoh.

Giocherà a quattro, invece, il Cagliari di Nicola che si affiderà ancora a Caprile tra i pali con Mina e Luperto come centrali sostenuti da Obert e Zappa. Zortea è il principale pericolo offensivo e giocherà sulla destra con Felici a sinistra e una mediana composto da Makoumbou e l’ex Adopo. La qualità del centrocampo è affidata a Gaetano che agirà da trequartista alle spalle di Piccoli unica punta.

TORINO CAGLIARI, LE QUOTE

Utilizziamo le quote di Sisal per approfondire ulteriormente la diretta Torino Cagliari ed entrare nel vivo di questa sfida. I granata partono favoriti anche per via del fattore campo e un loro successo è dato a 2,10 contro il 3,80 per i sardi e il pareggio che si ferma a 3,20.