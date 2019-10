Diretta/ Torino Cagliari, streaming video tv: sfida per l’Europa (Serie A)

Torino Cagliari in diretta: domenica 27 ottobre alle ore 15 si gioca allo Stadio Olimpico la nona giornata del campionato di Serie A che vede opposte le formazioni allenate da mister Walter Mazzarri e Rolando Maran. Una gara estremamente interessante soprattutto in ottica europea visto lo straordinario cammino sin qui percorso dai sardi. Il Cagliari si trova infatti al quinto posto della graduatoria, con 14 punti conquistati nelle precedenti 8 gare; più indietro i granata, che veleggiano a centro classifica con 10 punti conquistati. La formazione di casa sembra essere in un momento non brillantissimo visto che nelle ultime tre partite disputate ha raccolto soltanto un punto con il pareggio interno con il Napoli e ben 2 sconfitte, ossia quella di Parma e quella di Udine rispettivamente per 3-2 e 1-0. Decisamente meglio il Cagliari che nelle ultime tre giornate ha raccolto due pareggi con Verona e Roma e vinto in casa domenica scorsa contro la Spal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE TORINO CAGLIARI

La gara di campionato tra il Torino e il Cagliari può essere seguita ovviamente in diretta televisiva sulla piattaforma Sky, che trasmetterà l’incontro sul canale 202. Per chi non avesse la possibilità di guardare il match da casa sempre attiva per gli abbonati l’opzione rappresentata da SkyGo, l’applicazione che consente di guardare la partita su tablet, smartphone o pc.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Torino dovrebbe scendere sul terreno di gioco con il classico schema tanto apprezzato da mister Mazzarri ossia una difesa a 3, un folto centrocampo con 5 elementi e in avanti due attaccanti dalle caratteristiche complementari. Entrando maggiormente nel merito davanti all’estremo difensore Sirigu dovrebbero esserci i tre centrali Izzo, N’Koulou e Lyanco. In cabina di regia sarà confermato Rincon con ai suoi fianchi due centrocampisti con caratteristiche maggiormente propositive come nel caso di Baselli e Lukic. Sulla corsia destra spazio ancora l’argentino Ansaldi dall’altra parte dove giocare l’ex Milan Laxalt. Maggiori dubbi ci sono per quanto riguarda la coppia offensiva con al momento Verdi che viene preferito a Iago Falque mentre non ci sono dubbi sull’utilizzo di Belotti nelle vesti di punta centrale. Il Cagliari di Rolando Maran dovrebbe invece rispondere con l’ormai consueto 4-3-1-2. In porta l’ex estremo difensore della Roma Olsen con Faragò a fungere da terzino destro e Pellegrini terzino sinistro mentre nel mezzo ci saranno Pisacane e Ceppitelli. Nel centrocampo a tre che Maran sta disponendo per ottenere maggior controllo della partita dovrebbero esserci Rog, Cigarini e Castro con Radja Nainggolan leggermente più avanzato alle spalle del duo offensivo che salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbe essere composto da Joao Pedro e Giovanni Simeone.

LA CHIAVE TATTICA DI TORINO CAGLIARI

Ci sono tutte le premesse affinché quella tra Torino e Cagliari si riveli una partita molto equilibrata. E’ certo che le due squadre affronteranno la sfida con estrema attenzione, in maniera tale da non scoprirsi e quindi prestare il fianco a possibili e letali ripartenze. Sia il Torino che il Cagliari sfruttano infatti le azioni di contropiede grazie alle caratteristiche dei rispettivi attaccanti. Naturalmente la classifica e il fatto di dover giocare in casa impongono al Torino l’esigenza di fare la partita e quindi di essere maggiormente propositivi rispetto ai propri avversari che quindi potrebbero effettivamente provare a cercare qualche spazio in ripartenza soprattutto se la gara non dovesse sbloccarsi.

LE QUOTE

Secondo le principali agenzie di scommessa in Italia ed in particolar modo SNAI in Torino-Cagliari parte con i favori del pronostico la squadra granata anche in ragione del fattore campo, con una quota pari ad 1,85 messa a disposizione in caso di vittoria. Il segno “X” viene quotato a 3.65 mentre la vittoria dei sardi vale 4.25.



