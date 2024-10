DIRETTA TORINO COMO, TESTA A TESTA

Era il 2004 l’ultima volta che queste due formazioni si sono sfidate. I testa a testa Torino Como tornano protagonisti e lo fanno in Serie A almeno per la stagione 2024/2025. In questa storia molto datata, basti pensare che il primo scontro diretto avveniva nel 1949, il Torino è avanti nel computo totale con 20 vittorie e 55 gol in 36 partite. I pareggi sono stati 10 mentre i successi comaschi solo 6.

L’ultima volta che il Como ha sconfitto il Torino è stato il 24 maggio 2003 grazie al timbro di Benin all’83esimo. Bisogna invece tornare indietro fino al 1989 per trovare lo scontro diretto più recente in Serie A con il successo del Toro per 3-2: vantaggio lombardo con Maccoppi, rimonta granata con Muller, Edu e Benedetti fino alla definitiva quinta rete del match con Milton su rigore. Per quattro volte le squadre si sono affrontate in Coppa Italia: nei gironi del 1974 e 1985, due vittorie piemontesi, e nell’andata e ritorno del primo turno con il 4-2 per il Como nel primo atto e il 3-0 a Torino che è valso la qualificazione dei granata. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TORINO COMO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Torino Como sarà un’esclusiva di DAZN che trasmetterà la partita in streaming sulla sua piattaforma. La nostra diretta testuale vi racconterà le azioni salienti e le emozioni di questa delicata partita.

VANOLI VUOLE TORNARE A VINCERE IN CASA

Il venerdì sera della nona giornata di Serie A si chiudere a Torino con la diretta Torino Como con calcio d’inizio fissato alle 20,45. Davanti ci saranno due squadre che vivono momenti completamente opposti ma che vedono nel bel calcio il loro punto di forza.

Il Torino di Vanoli arriva da tre sconfitte consecutive per 3 a 2 in Serie A e la cocente sconfitta di Cagliari potrebbe aver lasciato un segno importante. Meglio il periodo del Como che arriva dal pareggio 1 a 1 in casa contro il Parma dopo aver battuto Atalanta e Verona e aver perso contro il Napoli con una grande prestazione.

TORINO COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le probabili formazioni della partita andando ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori. Vanoli ritrova Maripan dopo l’espulsione contro l’Inter e il febbricitante Pedersen che dovrebbe andare ad occupare la corsia destra. Sulla sinistra agirà Lazaro mentre a centrocampo ci sarà ancora spazio per Ricci e Linetty con Ilic, Gineitis e Vlasic a contendersi l’ultimo posto. Sanabria e Adams saranno i due attaccanti con Coco, Vojvoda e Masina che dovrebbero completare la difesa davanti a Milinkovic-Savic.

4-2-3-1 per il Como di Fabregas che si affiderà ancora al talento di Nico Paz sulla trequarti per servire l’unica punta Cutrone che avrà anche il sostegno di Fadera e Strefezza sull’esterno. Perrone e Sergi Roberto sono i due mediani mentre Alberto Moreno e Van der Brempt saranno i terzini con Dossena e Kempf come centrali davanti ad Audero.

TORINO COMO, LE QUOTE

Approfondiamo il discorso relativo anche alle quote della diretta Torino Como attraverso le proposte di Sisal. I granata partono favoriti nonostante il momento buio e hanno una quota per la vittoria di 2,45 contro il 3,00 per il Como e il 3,20 per il pareggio X.