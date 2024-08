DIRETTA TORINO COSENZA: PRIMA GARA UFFICIALE

È arrivato il giorno della prima panchina di Vanoli in granata. La diretta Torino Cosenza, valida per i 32esimi di Coppa Italia e che si giocherà domenica 11 agosto 2024 alle ore 21:15, vedrà infatti il primo gettone ufficiale dell’ex tecnico del Venezia alla guida del club piemontese.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Borna Sosa primo obiettivo, piacciono pure Simeone e Daniliuc (11 agosto 2024)

È stato anche un precampionato molto positivo: a parte il ko con la Cremonese, incidente di percorso comprensibile, il Torino ha sempre dimostrato di giocare a testa alta con tutti battendo squadre minori sulla carta come Real Vicenza e Virtus Verona ma anche vincendo contro il Metz e pareggiando con il Lione.

Il Cosenza ha giocato d’altro canto solamente due partite, entrambe però senza mai perdere: pareggio a Trapani per 1-1 e successo contro il Foggia per 2-0 per la squadra che l’anno scorso ha terminato il campionato di Serie B al non posto.

Calciomercato Torino News/ Sanabria, Vanoli scarica l'attaccante. Idea Becao per la difesa (4 agosto 2024)

TORINO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Se siete interessati a vedere la partita di Coppa Italia tra Torino e Cosenza dovrete collegarvi alle 21:15 su Italia 1, canale 6 del digitale terreste. Mediaset infatti ha i diritti per trasmettere tutte le gare della coppa nazionale.

In caso siate sprovvisti dalla possibilità di vedere il match in televisione, vi basterà collegarvi con Mediaset Infinity disponibile nell’app store di smartphone, tablet e computer.

TORINO COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per addentrarci ancora meglio nel clima partita, andiamo a vedere le probabili formazioni Torino Cosenza. I granata si schiereranno con il modulo 3-5-2: in porta Milinkovic-Savic, qualche metro più avanti il trio Voivoda, Coco (neo-acquisto dal Las Palmas) e Masina. Agiranno da esterni Bellanova e Lazaro con Linetty, Ricci e Ilic a centrocampo. In attacco Sanabria con capitan Zapata. Il Cosenza replica sempre con la difesa a tre, ma con una disposizione diversa da metà campo in su ovvero col mulo 3-4-1-2. Tra i pali Micai, retroguardia composta da Hristov, Camporese e Caporale. Ciervo e D’Orazio saranno i due esterni con Florenzi e Kourfalidis nella zona nevralgica del campo. Kouan sarà invece il trequartista dietro a Mazzocchi e Fumagalli.

TORINO COSENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere sull’incontro Torino Cosenza queste sono le quote principali dell’evento di Coppa Italia. Favorita la squadra granata a 1.30, pareggio a quota 5.75 e infine il 2 fisso in favore dei rossoblu a nove volta la posta in palio.

Video/ Metz Torino (0-3) gol e highlights: rete e assist per Ricci! (Amichevole 3 agosto 2024)

Pensate che le due squadre riescano a fare più di due gol nei novanta minuti? L’Over 2.5 paga 1.60, molto meno rispetto ai 2.30 dell’Under. Gol e No Gol invece si mantengono su uno scarto minore rispettivamente a 2 e 1.75.