Diretta Torino Empoli Primavera/ Streaming video tv: crisi profonda per i granata

DIRETTA TORINO EMPOLI PRIMAVERA: GRANATA NEI GUAI

Torino Empoli Primavera sarà diretta dal signor Giuseppe Emanuele Repace, e si gioca alle ore 11:00 di mercoledì 28 aprile: presso lo stadio Comunale Antonio Gioia va in scena il recupero della 13^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Per i giovani granata la situazione è quasi disperata: perdendo in casa contro l’Atalanta sono rimasti al penultimo posto in classifica, devono recuperare 3 punti per ottenere quantomeno il playout ma sono già 11 le lunghezze che li separano dalla salvezza diretta, in una stagione che sta andando davvero male e che rischia di finire peggio.

Decisamente meglio l’Empoli, che invece è reduce dal poker sul campo della Fiorentina: i toscani si sono messi al sicuro per la permanenza nella massima categoria e ora possono aspirare a prendersi un posto nei playoff. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Torino Empoli Primavera, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa le probabili formazioni, leggendo insieme le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA TORINO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDEERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Empoli Primavera potrebbe essere trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del vostro digitale terrestre e che copre quasi la totalità del programma nel campionato 1; in attesa dell’ufficialità da parte dell’emittente, avrete comunque la possibilità di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI PRIMAVERA

Si avvicina il momento di Torino Empoli Primavera: Federico Coppitelli giocherà con il 4-4-2, presumibilmente con Aceto e Celesia a protezione di Girelli mentre i due terzini saranno Todisco e Jean Freddi Greco. A centrocampo se la gioca Continella, che farà coppia con Savini; Lovaglio e La Marca potrebbero essere confermati in qualità di esterni, qui però occhio anche a Oviszach che agisce a sinistra o potrebbe giocare anche come seconda punta al fianco di Cancello, con Vianni che potrebbe essere destinato alla panchina. Conferme per l’Empoli di Antonio Buscè, che nel suo 4-3-1-2 schiera Pezzola e Viti davanti al portiere Hvalic, mentre Donati e Cambiaso saranno i terzini; Degli Innocenti e Sidibe faranno compagnia ad Asllani che sarà impiegato come regista in mezzo al campo. Baldanzi il trequartista, mentre nel reparto offensivo una opportunità ce l’ha Ekong che però dovrebbe scalzare dal campo un Lipari andato in gol sabato scorso, Klimavicius autore di una doppietta dovrebbe avere il posto fisso.

