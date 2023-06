DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA/ Video streaming tv: quest’anno doppia gioia granata (6 giugno 2023)

DIRETTA TORINO FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Torino Fiorentina Primavera, diamo uno sguardo ai precedenti ufficiali più recenti di questa partita, cioè naturalmente le due sfide che sono state disputate nella stagione regolare del Campionato Primavera 1 edizione 2022-2023, con doppia vittoria per il Torino che così a pari punti ha chiuso al secondo posto, appunto grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Il match d’andata fu disputato sabato 12 novembre 2022 in casa granata e vinse per 2-1 proprio il Torino, con i gol di Gineitis e Caccavo entrambi su calcio di rigore, vanificando il gol del temporaneo pareggio viola che era stato segnato da Krastev. La partita di ritorno invece è stata giocata lunedì 1° maggio naturalmente in casa della Fiorentina, ma comunque vinta dal Torino con un divertente 2-3: la doppietta di Distefano su doppio calcio di rigore infatti non è servita ai viola, che si sono dovuti arrendere ai gol granata segnati da Caccavo, Dell’Aquila e Savva. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina Primavera sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, il canale numero 60 del telecomando che da anni ormai è la casa del massimo campionato italiano di calcio giovanile. Questo significa che la diretta streaming video di Torino Fiorentina Primavera sarà garantita dal sito oppure dall’applicazione sempre di Sportitalia.

TORINO FIORENTINA: PARTITA COMBATTUTA!

Torino Fiorentina Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, si giocherà questa sera, martedì 6 giugno 2023, con fischio d’inizio alle ore 20.00: si tratterà della seconda semifinale scudetto del Campionato Primavera 1 edizione 2022-2023. Innanzitutto, osserviamo che va considerata in “casa” nella diretta di Torino Fiorentina Primavera la formazione granata, che ha chiuso al secondo posto della classifica nella stagione regolare (in realtà a pari punti proprio con la Fiorentina terza), tuttavia i playoff sono organizzati fra Sassuolo e Reggio Emilia, quindi in realtà si gioca in campo neutro.

Il regolamento concede comunque un piccolo vantaggio al Torino: si tratta di una partita secca, in caso di pareggio al triplice fischio finale si procederà a due tempi supplementari, ma se pure al 120’ minuto dovesse esserci una situazione di parità si qualificherebbe per la finale la squadra meglio piazzata in classifica, cioè appunto i granata, sfruttando cioè lo stesso aspetto del regolamento che ha permesso alla Fiorentina Primavera di superare il primo turno del playoff con il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Roma. Questo è il contesto, ma che cosa succederà nella diretta di Torino Fiorentina Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Torino Fiorentina Primavera. Giuseppe Scurto potrebbe schierare i giovani granata secondo un modulo 4-3-1-2 con Passador in porta e davanti a lui i quattro difensori Dembelé, Dellavalle, Anton e Antolini; i tre centrocampisti potrebbero invece essere Silva, Ruszel e Ruiz, infine nel reparto offensivo schieriamo il trequartista Weidmann alle spalle dei due attaccanti Caccavo e Nije.

La risposta della Fiorentina Primavera di mister Alberto Aquilani dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con Martinelli in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro composta da Gentile, Krastev, Lucchesi e Kayode da destra a sinistra; a centrocampo invece potrebbero essere titolari Berti, Amatucci e Harder; infine, il reparto offensivo della Fiorentina Primavera potrebbe prevedere le ali Capasso e Distefano ai fianchi del centravanti Sene.

