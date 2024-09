DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA: VIOLA CAPOLISTA!

Bel match questa diretta Torino Fiorentina Primavera, che si gioca alle ore 16:30 di domenica 1 settembre nella terza giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: i viola ci arrivano da capolista a punteggio pieno, e anche con un bottino di sette gol realizzati che sono il frutto della vittoria a Cesena e poi del 4-1 rifilato al Verona al Viola Park, un successo che ci ha detto della competitività di una squadra che ha dominato in Coppa Italia negli ultimi anni, ma che ha mancato il primo trofeo stagionale perdendo la Supercoppa contro il Sassuolo.

Sfida tutta da vivere anche per quanto riguarda il Torino, che l’anno scorso aveva fatto bene e ora punta a confermarsi: da sempre all’avanguardia per quanto riguarda il settore giovanile, i granata alla prima giornata di questo campionato hanno battuto la Sampdoria ma poi sono caduti contro il Milan, che con la Fiorentina occupa la prima posizione in classifica. Aspettando allora che la diretta Torino Fiorentina Primavera prenda il via, proviamo a ragionare sulle possibili scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

COME VEDERE LA DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo ancora una volta, avvicinandoci alla diretta Torino Fiorentina Primavera, che l’appuntamento con la diretta tv di questa partita è su Sportitalia, la grande casa del campionato Primavera 1 2024-2025: il match in questione sarà trasmesso eventualmente in televisione al numero 60 del digitale terrestre, dunque in chiaro, o in alternativa potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video che è garantito da questa emittente, attraverso il suo sito ufficiale www.sportitalia.com oppure tramite la relativa applicazione, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 di Felice Tufano nella diretta Torino Fiorentina Primavera dovrebbe prevedere Plaia in porta con una difesa nella quale Pellini o Manneh potrebbero affiancare Bonadiman e Rodrigo Mendes, poi a centrocampo potrebbe arrivare il momento del rientro di Ciammaglichella per agire sulla mezzala, come frangiflutti in posizione di perno avremo Simone Rossi e l’altro interno di centrocampo dovrebbe essere Dalla Vecchia, con Marchioro e Krzyzanowski che invece agiranno sulle fasce laterali. Nel tandem offensivo ecco Gabellini e Franzoni; Conzato può fare l’esterno come la seconda punta.

Daniele Galloppa affronta la diretta Torino Fiorentina Primavera con il 3-4-2-1: ballottaggio Caprini-Braschi come prima punta, Presta e Rubino sono favoriti per fare i trequartisti che andranno anche a supporto del centrocampo, nel quale Gudelevicius e Ievoli dovrebbero giocare come centrali avendo in Spaggiari e Luis Balbo gli aiuti dalle fasce. In difesa ecco invece Romani, Elia e il capitano Kouadio che, salvo sorprese dell’ultima ora, formeranno una linea che si piazzerà a protezione del portiere Vannucchi, naturalmente confermato come titolare.