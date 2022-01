Diretta Torino Fiorentina/ Streaming video tv: Italiano punta zona Europa (Serie A)

DIRETTA TORINO FIORENTINA: JURIC VUOLE INIZIARE BENE!

Torino Fiorentina, salvo eventuali rinvii, andrà in scena in diretta lunedì 10 gennaio alle ore 17.00. Le due squadre nello scorso turno non sono scese in campo in virtù dei casi di positività al Covid-19 registrati in rosa: avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Atalanta e Udinese, ma ciò non è accaduto. Adesso sono dunque pronte a riscattarsi per perseguire i rispettivi obiettivi. La Viola vuole consolidarsi in una posizione valida per aggiudicarsi un posto in una competizione europea, mentre i granata intendono allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione.

Gli uomini di Ivan Juric hanno d’altra parte chiuso il 2021 con la sconfitta di misura contro la capolista Inter. Una brutta beffa che non vedono l’ora di dimenticare, conquistando punti sul campo. La compagine di Vincenzo Italiano al contrario è reduce da una striscia di cinque risultati utili, sebbene le ultime due gare abbiano regalato soltanto pareggi: prima quello contro il Sassuolo, poi quello in casa del Verona. L’obiettivo adesso è dunque quello di tornare alla vittoria. Di fronte a sé avranno un avversario sulla carta inferiore, per cui l’occasione è promettente. Il tutto a meno che le Asl non dispongano il blocco, scontrandosi con quanto decretato dal protocollo sanitario della Lega A.

DIRETTA TORINO FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Verona Salernitana sarà disponibile in streaming video e tv esclusivamente su DAZN, emittente che ha acquisito la totalità dei diritti televisivi per le gare di campionato di Serie A in corso, di cui soltanto alcune in coesclusiva con Sky Sport. Per vedere il match valido per la ventunesima giornata bisognerà dunque essere abbonati. In tal caso sarà sufficiente collegarsi all’applicazione dell’emittente sulla propria smart tv di nuova generazione oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad Internet tramite una console come Xbox o Playstation, ad un TimVision Box o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. In alternativa anche in streaming sulla piattaforma attraverso il proprio computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Vediamo adesso le probabili formazioni di Torino Fiorentina, gara che nel caso in cui non dovesse essere disposto il rinvio andrebbe in scena domenica 9 gennaio alle ore 14.30. I padroni di casa non hanno molte assenze di spessore con cui fare i conti, nonostante siano stati colpiti dal Covid-19. I titolari sono quasi totalmente rimasti indenni. È così che il tecnico Ivan Juric schiererebbe dunque il suo 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Per quanto riguarda la Viola, invece, potrebbe esserci l’esordio dal 1′ del neo-acquisto Ikoné. Poche le assenze di spicco anche in questo caso. Ecco il possibile 4-3-3 di Vincenzo Italiano: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikonè, Vlahovic, Gonzalez.

QUOTE DELLA DIRETTA TORINO FIORENTINA

È il momento adesso, per tutti gli scommettitori, di dare un’occhiata alle quote della diretta Torino Fiorentina fissate dall’agenzia di scommesse Snai. Il match si preannuncia equilibrato e queste ultime lo dimostrano. La vittoria dei granata, col segno 1, è proposta a 2,65, mentre quella della viola, col segno 2, a 2,60. Il pari, con il segno X, infine, è quotato a 3,40.



